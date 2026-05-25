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Economia

Café tem queda nos preços em Belém após altas em 2025 e consumidores já percebem redução

Levantamento do Dieese/PA aponta recuo acumulado no valor do produto em 2026; consumidoras relatam redução recente, mas avaliam que preço ainda pesa no orçamento

Jéssica Nascimento

O preço do café, um dos produtos que mais pressionaram o orçamento das famílias brasileiras nos últimos anos, começou a apresentar recuo em Belém nos primeiros meses de 2026. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) mostra que o produto foi comercializado, em média, a R$ 68,13 o quilo em janeiro deste ano, passando para R$ 67,27 em março e chegando a R$ 65,62 em abril, consolidando uma trajetória de queda após o período de forte valorização registrado em 2025.

As análises do órgão apontam que o preço médio do café consumido pelos paraenses ficou 2,45% mais barato em abril de 2026 em comparação a março. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a redução alcançou 4,99%. Já no comparativo dos últimos 12 meses, entre abril de 2025 e abril de 2026, o recuo acumulado foi de aproximadamente 9,97%. A redução também começou a ser percebida pelos consumidores nas prateleiras dos supermercados da capital paraense.

image (Foto: Carmem Helena)

Consumidoras observam redução no valor do produto

A fonoaudióloga Rúbia Melo afirma que notou a diminuição dos preços no último mês durante as compras e chegou a estranhar a redução inicial.

“Eu observei no mês passado, quando eu fui ao mercado e vi que estava com um preço menor. Até estranhei, né? A princípio estranhei, mas eu já tinha percebido, sim”, relatou.

Consumidora de cafés gourmet, ela conta que costuma comprar diferentes marcas e percebeu queda nos valores de produtos que consome regularmente.

image Rúbia Melo. (Foto: Carmem Helena)

“Eu já cheguei a comprar a R$ 29 e hoje eu vejo que está R$ 25 essa marca aqui”, afirmou.

A servidora pública Rosemary Couto também observou redução recente, especialmente no café que costuma adquirir, e destacou que a queda ocorreu sem relação com promoções ligadas ao vencimento dos produtos.

image (Foto: Carmem Helena)

“Teve uma queda. Eu achei que houve uma queda. Geralmente eu só compro do Pilão. Normalmente quando há promoção, o prazo de validade está próximo, mas agora realmente ainda está com validade até o ano que vem”, disse.

Apesar da percepção positiva, ela avalia que os preços ainda permanecem elevados para os consumidores.

image Rosemary Couto. (Foto: Carmem Helena)

“Eu percebi que o café estava com um valor elevado, mas para cá houve uma queda sim. Não a queda que o consumidor quer, mas teve sim”, acrescentou.

Alta em 2025 foi impulsionada por fatores climáticos e mercado externo

Segundo análise do Dieese/PA, a forte elevação do preço do café ao longo de 2025 esteve relacionada a um conjunto de fatores nacionais e internacionais. Entre eles estão os problemas climáticos nas principais regiões produtoras do país, como estiagens prolongadas e altas temperaturas, que afetaram a produtividade das lavouras, além da redução da oferta mundial do grão.

image (Foto: Carmem Helena)

O órgão também destaca o crescimento das exportações brasileiras, a valorização do café no mercado internacional, a alta dos custos logísticos e as oscilações cambiais como elementos que pressionaram os preços. Na Região Norte, os impactos foram ampliados pelos custos de distribuição e transporte dos produtos industrializados. 

As pesquisas do Dieese/PA mostram que o café iniciou 2025 sendo vendido, em média, a R$ 54,57 o quilo em janeiro e atingiu o pico de R$ 75,42 em junho. No fim do ano, o valor médio fechou em R$ 69,26 o quilo.

image (Foto: Carmem Helena)

Nova safra e menor pressão internacional favoreceram queda em 2026

De acordo com o Dieese/PA, a expectativa da entrada da nova safra, a redução parcial das pressões internacionais sobre o grão e o menor ritmo das exportações brasileiras contribuíram para ampliar a oferta do produto no mercado interno e favorecer a queda observada neste ano.

Apesar do recuo recente, o órgão ressalta que o café continua entre os alimentos com maior impacto sobre o custo de vida das famílias brasileiras, principalmente entre os trabalhadores de menor renda, para quem os gastos com alimentação ainda representam parcela significativa do orçamento doméstico.

Dados do Dieese sobre o preço do café em Belém

Evolução dos preços em 2026

  • Janeiro de 2026: R$ 68,13 por quilo
  • Março de 2026: R$ 67,27 por quilo
  • Abril de 2026: R$ 65,62 por quilo

Percentuais de queda em 2026

  • Queda de abril em relação a março: 2,45%
  • Redução acumulada nos quatro primeiros meses de 2026: 4,99%
  • Queda acumulada entre abril de 2025 e abril de 2026: 9,97%

Valores registrados em 2025

  • Janeiro de 2025: R$ 54,57 por quilo
  • Pico em junho de 2025: R$ 75,42 por quilo
  • Valor médio no fim de 2025: R$ 69,26 por quilo
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