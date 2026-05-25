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Economia

Programa de estágio superior e técnico abre vagas para Belém e região metropolitana

Oportunidades contemplam estudantes de nível superior e técnico, com benefícios, capacitação profissional e atuação na unidade Belém

Jéssica Nascimento
fonte

Os participantes terão acesso a plano de carreira com ambientações, cursos e treinamentos online, encontros com mentores e curso de idiomas pela EF Education First. (Foto: Divulgação | Suzano)

Estudantes com formação prevista para dezembro de 2027 ou anos posteriores têm até o dia 3 de junho para se inscrever nos programas de Estágio Superior e Estágio Técnico, com oportunidades disponíveis para Belém e Região Metropolitana da Suzano. As iniciativas oferecem benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica, seguro de vida, plataforma de saúde mental, vale-refeição ou refeitório, conforme a unidade, além de vale-transporte ou transporte fretado. A empresa é referência global na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto e líder mundial na fabricação de celulose.

Estágio Superior

Para disputar as vagas de nível superior, é necessário ter disponibilidade para atuar na Unidade Belém, já que o modelo de trabalho é definido conforme as necessidades de cada área e unidade. O conhecimento de um segundo idioma, como inglês, não é obrigatório, e são aceitos estudantes de todas as graduações, incluindo Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo. As oportunidades são para as áreas de Engenharia de Processos, Logística e Manutenção Industrial.

O processo seletivo inclui testes de lógica, nivelamento de inglês (não eliminatório), avaliação de perfil e entrevista com a liderança responsável. Os retornos do processo serão divulgados a partir de julho de 2026, e o início das atividades está previsto entre agosto e setembro deste ano.

Os participantes terão acesso a plano de carreira com ambientações, cursos e treinamentos online, encontros com mentores e curso de idiomas pela EF Education First. Além disso, os estagiários poderão liderar projetos relevantes em suas áreas de atuação e apresentá-los à companhia.

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Estágio Técnico

Os candidatos ao estágio técnico devem ter 18 anos ou mais, formação prevista para dezembro de 2027 ou depois, além de vínculo com a instituição de ensino por pelo menos um ano letivo após a admissão. Também é necessário ter disponibilidade para cumprir jornada de seis horas diárias nas funções de Técnico em Química e Técnico em Eletromecânica.

Entre os benefícios oferecidos estão bolsa-auxílio compatível com o mercado, refeitório nas unidades industriais e florestais, vale-transporte, plano de saúde, seguro de vida e acesso ao programa Tele Faz Bem, que oferece atendimento gratuito em áreas como educação financeira, atividade física, orientação jurídica, fisioterapia, consultoria pet, apoio pedagógico, orientação nutricional, psicológica e serviço social.

Os estudantes também terão acesso à plataforma de saúde mental Wellz, ao TotalPass, cursos e treinamentos online na plataforma #UniverSuzano e curso de idiomas pela EF Education First.

As entrevistas ocorrerão entre maio e julho, e o início do estágio está previsto para os meses de agosto e setembro.

 

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