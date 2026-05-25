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Economia

Não ganhou no último sorteio da mega-sena? Veja o próximo prêmio que sorteará R$ 250 milhões

As vendas para os bilhetes do próximo sorteio abriram neste domingo (24)

Victoria Rodrigues
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A Quina de São João sorteará R$ 250 milhões. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Se você está triste porque apostou no sorteio da mega-sena deste domingo (24) e não ficou milionário, não perca as esperanças, pois a Caixa Econômica Federal já está organizando outra grande premiação. A Quina de São João, que será realizada no dia 27 de junho, está com o prêmio estimado de R$ 250 milhões, e o melhor: o valor não acumula, ou seja, se ninguém acertar as dezenas, o valor vai para quem acertou a quadra.

Em alusão ao mês das festas juninas no Brasil, a Quina de São João é a edição comemorativa anual do sorteio, que, assim como a Mega da Virada, a Lotofácil da Independência e a Mega-Sena 30 Anos, o prêmio não acumula. Inicialmente, o valor anunciado pela Caixa Econômica era de R$ 240 milhões, mas a estimativa foi atualizada em R$ 250 milhões para o sorteio do concurso especial de número 7051.

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Como apostar na quina de São João?

As vendas paralelas dos bilhetes da Quina de São João já estão abertas desde o último domingo (24), nas casas lotéricas, pelo site ou no próprio aplicativo da Caixa, somente para pessoas maiores de 18 anos. Embora as vendas já estejam abertas nesses locais, a comercialização para esta edição comemorativa passará a ser exclusiva apenas no dia 14 de junho, cerca de duas semanas antes da realização do evento.

Para fazer uma aposta simples com 5 números, o valor custa somente R$ 5. Agora se você deseja aumentar suas chances de ganhar R$ 250 milhões e marcar entre 5 a 15 dezenas entre as 80 disponíveis no cartão, o preço aumentará conforme os espaços escolhidos no bilhete. 

Quais as chances de ganhar no sorteio?

As chances de ganhar na Quina de São João são relativamente maiores do que ganhar na mega-sena. Confira!

  • Na aposta simples de 5 números: 1 em 24 milhões;
  • Na aposta de até 15 dezenas: 1 em 8 mil (preço mais caro);
  • Em comparação com a mega-sena: 1 em 50 milhões.

E aí, vai tentar a sorte?

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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