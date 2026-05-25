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Economia

Declarações do Imposto de Renda já passam de 724 mil no Pará

Comportamento de envio segue padrão de “última hora”, diz Receita

Gabi Gutierrez
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Receita Federal impõe limites a alguns tipos de cursos que podem ser abatidos no IR (Foto / Freepik)

O Pará já soma 724.311 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) entregues até as 11h30 do dia 25 de junho de 2026, segundo balanço da Receita Federal. O volume inclui as unidades da Delegacia da Receita Federal em Belém (DRF/BEL) e jurisdições do estado, que registraram cerca de 268.653 declarações até o dia 24 de maio. O órgão ressalta que a atualização por municípios não ocorre em tempo real, sendo consolidada sempre até o dia anterior.

O ritmo de entrega, segundo a Receita Federal do Brasil Receita Federal do Brasil, segue dentro da normalidade histórica, ainda que tenha apresentado oscilações ao longo do período de declaração.

Início forte e comportamento típico de procrastinação

De acordo com o supervisor regional do Imposto de Renda, Marinaldo Souza da Silva Marinaldo Souza da Silva, as duas primeiras semanas de entrega em 2026 registraram um volume acima da média, cerca de 20% superior ao mesmo período de anos anteriores.

Depois desse pico inicial, o fluxo se estabilizou em abril, sem grandes variações em relação aos padrões tradicionais. Já na reta final do prazo, houve uma intensificação natural das entregas.

“Está dentro da normalidade. Não há distorção em relação ao ano anterior. O contribuinte costuma deixar para a última hora e as últimas duas semanas são sempre decisivas”, afirmou.

Segundo ele, não há fatores de irregularidade ou falhas no sistema que expliquem o comportamento, mas sim um hábito recorrente dos contribuintes.

Tecnologia influencia início mais intenso de entregas

Um dos fatores que explicam o aumento inicial acima da média, segundo a Receita, é a ampliação do uso de ferramentas digitais, como a declaração pré-preenchida e o envio online.

A facilidade de acesso às informações e a possibilidade de envio rápido teriam contribuído para que muitos contribuintes antecipassem o processo logo nos primeiros dias.

“A declaração já vinha praticamente pronta para muitos contribuintes, o que facilitou o envio imediato”, explicou Marinaldo.

Apesar disso, ele destaca que ainda há dois perfis predominantes: os que antecipam para receber a restituição nos primeiros lotes e os que aguardam a consolidação de documentos antes de declarar.

Restituições e mudança no calendário de lotes

Outro ponto destacado pela Receita Federal é a concentração das restituições. Em 2026, dois grandes lotes devem concentrar cerca de 80% das declarações liberadas, com pagamentos programados para o fim de junho e outro ainda no início do calendário.

O órgão também vem ajustando a estrutura de pagamentos ao longo dos anos. Enquanto no ano passado foram cinco lotes, neste ano o número caiu para quatro, em uma estratégia que busca, no futuro, concentrar os pagamentos em menos etapas.

Segundo Marinaldo, essa mudança faz parte de um planejamento de longo prazo da instituição.

“O objetivo é, no futuro, conseguir pagar todos os contribuintes em um único lote inicial. Isso depende também da liberação de recursos”, explicou.

Panorama geral segue estável

Apesar das oscilações pontuais ao longo do período de entrega, a avaliação da Receita é de estabilidade no comportamento dos contribuintes no Pará. O aumento inicial, a normalização no meio do calendário e a corrida final nas últimas semanas seguem como padrão observado há anos.

Segundo ele, a expectativa é de que o volume final de declarações continue crescendo até o encerramento do prazo, mantendo o padrão histórico de concentração nas últimas semanas.

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