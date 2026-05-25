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Economia

Galípolo sobre novos diretores: é prerrogativa de Lula, que vai julgar quando indicar

Galípolo aproveitou o momento para agradecer aos diretores - Paulo Picchetti e Gilneu Vivan - que estão acumulando cargos até que haja uma resposta para a situação

Estadão Conteúdo
fonte

Gabriel Galípolo. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, repetiu nesta segunda-feira, 25, que cabe ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, enviar ao Senado a indicação dos nomes para compor a diretoria da instituição, que conta com duas vagas em aberto desde o início do ano. "É prerrogativa do presidente da República, vai ser o presidente que vai julgar quando indicar, quem indicar. A gente segue aqui, exercendo o nosso trabalho", disse.

Galípolo aproveitou o momento para agradecer aos diretores - Paulo Picchetti e Gilneu Vivan - que estão acumulando cargos até que haja uma resposta para a situação. "Os diretores têm se desdobrado para poder cobrir as duas diretorias com tanta excelência, como eles têm feito", afirmou.

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Diretor de Assuntos Internacionais, que tem acumulado também a diretoria de Política Econômica, Picchetti comentou como vem sendo abordado nos últimos tempos. "As pessoas brincam, me perguntam se agora tenho dois salários, se eu tenho dois votos. Não tenho nem dois salários, nem dois votos na diretoria, nem no Copom", comentou também em tom de diversão e citando o Comitê de Política Monetária.

Segundo ele, as equipes têm colaborado para que ele possa desempenhar os dois papéis ao mesmo tempo e para que não haja perda de continuidade na qualidade.

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