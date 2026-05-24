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Veja os números sorteados da Mega-Sena especial 30 anos

Concurso especial da Caixa, realizado neste domingo (24), movimentou apostadores em todo o Brasil com uma das maiores premiações da história da loteria

Hannah Franco
fonte

Mega-Sena 30 anos: veja os números sorteados do prêmio de R$ 320 milhões (Divulgação)

O sorteio especial da Mega-Sena 30 anos aconteceu neste domingo (24), a partir das 11h, e movimentou apostadores em todo o país. O concurso 3010, criado para celebrar as três décadas da principal loteria da Caixa Econômica Federal, contou com um prêmio estimado em R$ 336 milhões.

Os números sorteados foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47.

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As apostas foram encerradas às 22h do último sábado (23). Segundo a Caixa, este é um dos maiores valores já oferecidos pela Mega-Sena em concursos regulares. O valor sorteado foi de R$ 336.340.053,67.

De acordo com as regras divulgadas pela Caixa Econômica Federal, o prêmio especial não acumula. Isso significa que, caso ninguém acerte as seis dezenas sorteadas, o valor será dividido entre os apostadores que fizerem a quina.

A estimativa inicial do prêmio era de R$ 150 milhões, mas o valor aumentou ao longo das últimas semanas. Primeiro, passou para R$ 200 milhões, depois chegou a R$ 300 milhões e, no último sábado (23), foi atualizado para R$ 320 milhões.

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