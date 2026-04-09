Mega-Sena sorteará R$ 20 milhões nesta quinta (9); veja como concorrer

Promovido pela Caixa Econômica Federal, o concurso da Mega-Sena de número 2994 será realizado na noite desta quinta-feira (9), após o prêmio ter acumulado o máximo de R$ 20 milhões. O horário do sorteio está previsto para iniciar às 21h, no Espaço da Sorte, que fica localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), mas o evento também será transmitido ao vivo pelas redes sociais oficiais da Caixa.

Como apostar na Mega-Sena?

Os apostadores que desejarem concorrer ao prêmio de R$ 20 milhões podem escolher os seus números até as 20h de hoje, em qualquer casa lotérica de sua cidade, direto pelo aplicativo ou pelo próprio site da Caixa. O bilhete com seis números custa R$ 6 nas casas lotéricas, mas os jogos que são feitos pelo site custam outro valor: R$ 30, sendo o preço para seis números, e R$ 35 para sete números escolhidos no bilhete.

VEJA MAIS

Vale a pena fazer bolão?

No sorteio da Mega-Sena, uma prática que aumenta consideravelmente as chances de ganhar é se reunir com familiares ou amigos para fazer um famoso bolão, que tem como valor mínimo R$ 15 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 6. Quando a aposta é registrada no sistema, cada pessoa recebe um recibo de comprovação e, se forem sorteados os números do bolão, os participantes podem resgatar sua parte de forma individual.

Quais as chances de ganhar na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as chances de ganhar variam de acordo com a quantidade de números apostados no jogo:

6 números : 1 em 50.063.860 chances;

50.063.860 chances; 7 números : 1 em 7.151.980 chances;

7.151.980 chances; 8 números: 1 em 1.787.995 chances;

1.787.995 chances; 9 números : 1 em 595.998 chances;

595.998 chances; 10 números : 1 em 238.399 chances;

238.399 chances; 11 números : 1 em 108.363 chances;

108.363 chances; 12 números : 1 em 54.182 chances;

54.182 chances; 13 números : 1 em 29.175 chances;

29.175 chances; 14 números : 1 em 16.671 chances;

16.671 chances; 15 números : 1 em 10.003 chances;

10.003 chances; 16 números : 1 em 6.252 chances;

6.252 chances; 17 números : 1 em 4.045 chances;

4.045 chances; 18 números : 1 em 2.697 chances;

2.697 chances; 19 números : 1 em 1.845 chances;

1.845 chances; 20 números : 1 em 1.292 chances.

Como será distribuída a premiação?

A premiação da Mega-Sena será distribuída com os ganhadores da Sena, Quina e Quadra:

45% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

13% entre os acertadores de 5 números (Quina);

15% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

17% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;

10% ficam acumulados para a primeira faixa — sena — do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)