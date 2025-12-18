Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Vai ganhar dinheiro em 2026? Veja o ranking dos signos que vão enriquecer, segundo Márcia Sensitiva

Astróloga aponta quais signos devem ter mais dinheiro em no próximo ano e quais podem enfrentar desafios financeiros

Hannah Franco
fonte

Previsões para 2026 indicam quais signos podem ter mais dinheiro (PXHere/Reprodução/Youtube)

A astróloga Márcia Sensitiva voltou a chamar atenção nas redes sociais ao divulgar um ranking com os signos que, segundo suas previsões, devem ter mais chances de prosperidade financeira em 2026. A lista aponta desde os signos com maior potencial de ganhos até aqueles que podem enfrentar um ano mais desafiador no campo material.

Mas, afinal, será que o seu signo está entre os que podem enriquecer em 2026? De acordo com Márcia, as previsões foram feitas a partir de um estudo astrológico que considera o posicionamento dos astros ao longo do ano. “Isso foi feito em cima de estudo de um ano. Isso aqui não é uma brincadeira. Onde vão estar os astros, é tudo técnica”, afirmou a astróloga.

VEJA MAIS

image Márcia Sensitiva revela signos com mais sorte em 2026; veja o ranking
Astróloga explica que 2026 trará mais fluidez para alguns signos, enquanto outros precisarão de paciência e adaptação

image Quais números apostar na Mega da Virada? Veja sugestões da astrologia para cada signo
Apostas para a Mega da Virada 2025 já podem ser feitas e prêmio pode chegar a R$ 850 milhões; veja números que cada signo costuma associar à sorte

Confira o ranking dos signos que podem ganhar mais dinheiro em 2026

Segundo Márcia Sensitiva, os signos abaixo aparecem no topo da lista quando o assunto é crescimento financeiro em 2026:

  1. Áries
  2. Leão
  3. Sagitário
  4. Aquário
  5. Gêmeos
  6. Libra
  7. Touro
  8. Capricórnio
  9. Câncer
  10. Peixes
  11. Leão
  12. Virgem

De acordo com a astróloga, os signos posicionados mais abaixo no ranking tendem a enfrentar mais imprevistos e precisarão se dedicar mais ao trabalho ao longo do ano. “Esses aí [de 10 pra baixo] já estão ferrados. Você vai ter mais imprevistos, vai ter que trabalhar mais do que quem está em primeiro, segundo e terceiro lugar”, disse Márcia.

Para os signos que estão nas últimas posições da lista, práticas como banhos energéticos, salmos, jejuns e exercícios de intuição podem ajudar no alinhamento de objetivos e na tomada de decisões mais conscientes. Confira três simpatias de Márcia Sensitiva para atrair dinheiro.

Virgem pode sentir mais as mudanças, enquanto Áries tende a estabilidade

Recentemente, Márcia já havia divulgado previsões sobre sorte e oportunidades para os signos, seguindo uma lógica semelhante à apresentada agora.

Segundo ela, os virginianos podem sentir com mais intensidade as mudanças e obstáculos ao longo de 2026. Já os arianos, de acordo com a astróloga, devem viver um período mais estável, com menos turbulências e boas oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

Apesar das diferenças entre os signos, Márcia reforçou que nenhum ano deve ser encarado como totalmente negativo. Segundo ela, um ano com mais desafios pode representar aprendizado e amadurecimento. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signos

astrologia

2026

Márcia Sensitiva
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda