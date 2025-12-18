Vai ganhar dinheiro em 2026? Veja o ranking dos signos que vão enriquecer, segundo Márcia Sensitiva

A astróloga Márcia Sensitiva voltou a chamar atenção nas redes sociais ao divulgar um ranking com os signos que, segundo suas previsões, devem ter mais chances de prosperidade financeira em 2026. A lista aponta desde os signos com maior potencial de ganhos até aqueles que podem enfrentar um ano mais desafiador no campo material.

Mas, afinal, será que o seu signo está entre os que podem enriquecer em 2026? De acordo com Márcia, as previsões foram feitas a partir de um estudo astrológico que considera o posicionamento dos astros ao longo do ano. “Isso foi feito em cima de estudo de um ano. Isso aqui não é uma brincadeira. Onde vão estar os astros, é tudo técnica”, afirmou a astróloga.

Confira o ranking dos signos que podem ganhar mais dinheiro em 2026

Segundo Márcia Sensitiva, os signos abaixo aparecem no topo da lista quando o assunto é crescimento financeiro em 2026:

Áries Leão Sagitário Aquário Gêmeos Libra Touro Capricórnio Câncer Peixes Leão Virgem

De acordo com a astróloga, os signos posicionados mais abaixo no ranking tendem a enfrentar mais imprevistos e precisarão se dedicar mais ao trabalho ao longo do ano. “Esses aí [de 10 pra baixo] já estão ferrados. Você vai ter mais imprevistos, vai ter que trabalhar mais do que quem está em primeiro, segundo e terceiro lugar”, disse Márcia.

Para os signos que estão nas últimas posições da lista, práticas como banhos energéticos, salmos, jejuns e exercícios de intuição podem ajudar no alinhamento de objetivos e na tomada de decisões mais conscientes. Confira três simpatias de Márcia Sensitiva para atrair dinheiro.

Virgem pode sentir mais as mudanças, enquanto Áries tende a estabilidade

Recentemente, Márcia já havia divulgado previsões sobre sorte e oportunidades para os signos, seguindo uma lógica semelhante à apresentada agora.

Segundo ela, os virginianos podem sentir com mais intensidade as mudanças e obstáculos ao longo de 2026. Já os arianos, de acordo com a astróloga, devem viver um período mais estável, com menos turbulências e boas oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

Apesar das diferenças entre os signos, Márcia reforçou que nenhum ano deve ser encarado como totalmente negativo. Segundo ela, um ano com mais desafios pode representar aprendizado e amadurecimento.