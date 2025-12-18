Sorte, amor e dinheiro: confira rituais para fazer na virada de ano

Com a chegada de um novo ano, surge o desejo de renovação e conquista. Para isso, muitas pessoas recorrem a rituais que atraem boas energias e deixam para trás o que passou. Entre os pedidos para 2026, sorte, amor e dinheiro estão entre os mais requisitados. Confira abaixo simpatias para serem feitas na virada de ano.

VEJA MAIS

Rituais para fazer na virada de 2025 para 2026

Simpatia para atrair sorte em 2026

Para atrair sorte em um novo ano, recomenda-se usar uma roupa nova durante a virada. Seja peça íntima, blusa ou vestido, o ideal é passar a virada com algo que não tenha sido usado anteriormente. A simpatia simboliza deixar para trás o que passou e abrir o caminho para novidades.

Simpatia para atrair amor em 2026

Se o desejo para o novo ano é amor, um ritual com vela rosa pode ajudar. Antes da virada, escreva em um papel, com caneta vermelha, o que quer viver em um relacionamento. Dobre-o e coloque sob um pires branco. Em cima, acenda a vela rosa enquanto mentaliza uma relação equilibrada, saudável e cheia de amor. Deixe e vela queimar por completo e, ao acabar, guarde o papel na gaveta de roupas íntimas.

Simpatia para atrair dinheiro em 2026

Uma simpatia simples para atrair dinheiro é guardar uma folha de louro na carteira. Coloque a planta no dia 31 de dezembro e guarde-a durante todo o ano. O ritual atrai prosperidade para quem acredita.