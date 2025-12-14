Confira 3 rituais de limpeza para começar o Ano Novo com energias renovadas
Saiba como fazer rituais simples e poderosos para fazer após a faxina da casa e iniciar o novo ano com mais leveza, proteção e boas vibrações
A virada do ano é um momento simbólico de encerramento de ciclos e recomeços. Além da tradicional faxina de fim de ano, muitas pessoas aproveitam os últimos dias de dezembro para realizar rituais de limpeza energética, com o objetivo de afastar cargas negativas acumuladas ao longo do ano e abrir espaço para um novo ciclo.
A seguir, confira três rituais de Ano Novo, com listas de ingredientes e passo a passo, que podem ser feitos em casa antes da virada para começar 2026 renovado(a).
1. Incenso de sálvia para purificação do ambiente
A sálvia é tradicionalmente associada à limpeza energética e à proteção espiritual, sendo muito utilizada em rituais de transição, como o Ano-Novo.
Ingredientes
- 1 incenso de sálvia (ou maço seco da erva)
- 1 recipiente resistente ao calor
Passo a passo
- Após a faxina, acenda o incenso de sálvia.
- Passe a fumaça pelos cômodos da casa, especialmente entrada, quartos e salas.
- Se desejar, conduza a fumaça ao redor do corpo, da cabeça aos pés.
- Deixe o incenso queimando em local seguro até o fim, mentalizando proteção e renovação.
2. Ritual de limpeza energética com canela para a virada do ano
Esse ritual é indicado para o último dia do ano e pode ser feito com a participação da família, fortalecendo a energia coletiva do lar.
Ingredientes
- 2 litros de água
- 7 paus de canela
- Vassoura
- (Opcional) Água benta
Passo a passo
- Varra a casa com calma, do fundo para a porta, mentalizando a saída de tudo o que é negativo.
- Ferva dois litros de água e adicione os sete paus de canela.
- Se preferir, utilize água benta para potencializar o ritual.
- Enquanto a água ferve, faça uma oração ou mentalize prosperidade e proteção para 2026.
- Após o preparo, deixe a panela em local seguro até esfriar.
3. Banho de limpeza energética para começar 2026 com leveza
O banho energético é um dos rituais mais tradicionais do Ano-Novo e ajuda a aliviar o cansaço emocional e espiritual acumulado.
Ingredientes
- 2 litros de água
- 1 punhado de folhas de boldo
Passo a passo
- Ferva a água e adicione as folhas de boldo.
- Desligue o fogo, abafe e aguarde amornar.
- Após o banho de higiene, despeje o líquido do pescoço para baixo.
- Não enxágue e deixe o corpo secar naturalmente.
- Se possível, durma com o banho para intensificar o efeito.
- No dia seguinte, descarte as folhas na natureza.
