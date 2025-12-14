Capa Jornal Amazônia
Confira 3 rituais de limpeza para começar o Ano Novo com energias renovadas

Saiba como fazer rituais simples e poderosos para fazer após a faxina da casa e iniciar o novo ano com mais leveza, proteção e boas vibrações

Hannah Franco
fonte

Após a faxina, faça estes 3 rituais para começar 2026 renovado (Freepik)

A virada do ano é um momento simbólico de encerramento de ciclos e recomeços. Além da tradicional faxina de fim de ano, muitas pessoas aproveitam os últimos dias de dezembro para realizar rituais de limpeza energética, com o objetivo de afastar cargas negativas acumuladas ao longo do ano e abrir espaço para um novo ciclo.

A seguir, confira três rituais de Ano Novo, com listas de ingredientes e passo a passo, que podem ser feitos em casa antes da virada para começar 2026 renovado(a). 

1. Incenso de sálvia para purificação do ambiente

A sálvia é tradicionalmente associada à limpeza energética e à proteção espiritual, sendo muito utilizada em rituais de transição, como o Ano-Novo.

Ingredientes

  • 1 incenso de sálvia (ou maço seco da erva)
  • 1 recipiente resistente ao calor

Passo a passo

  • Após a faxina, acenda o incenso de sálvia.
  • Passe a fumaça pelos cômodos da casa, especialmente entrada, quartos e salas.
  • Se desejar, conduza a fumaça ao redor do corpo, da cabeça aos pés.
  • Deixe o incenso queimando em local seguro até o fim, mentalizando proteção e renovação.

2. Ritual de limpeza energética com canela para a virada do ano

Esse ritual é indicado para o último dia do ano e pode ser feito com a participação da família, fortalecendo a energia coletiva do lar.

Ingredientes

  • 2 litros de água
  • 7 paus de canela
  • Vassoura
  • (Opcional) Água benta

Passo a passo

  • Varra a casa com calma, do fundo para a porta, mentalizando a saída de tudo o que é negativo.
  • Ferva dois litros de água e adicione os sete paus de canela.
  • Se preferir, utilize água benta para potencializar o ritual.
  • Enquanto a água ferve, faça uma oração ou mentalize prosperidade e proteção para 2026.
  • Após o preparo, deixe a panela em local seguro até esfriar.

3. Banho de limpeza energética para começar 2026 com leveza

O banho energético é um dos rituais mais tradicionais do Ano-Novo e ajuda a aliviar o cansaço emocional e espiritual acumulado.

Ingredientes

  • 2 litros de água
  • 1 punhado de folhas de boldo

Passo a passo

  • Ferva a água e adicione as folhas de boldo.
  • Desligue o fogo, abafe e aguarde amornar.
  • Após o banho de higiene, despeje o líquido do pescoço para baixo.
  • Não enxágue e deixe o corpo secar naturalmente.
  • Se possível, durma com o banho para intensificar o efeito.
  • No dia seguinte, descarte as folhas na natureza.
