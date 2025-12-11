Capa Jornal Amazônia
Aprenda a fazer um banho simples para atrair dinheiro e trabalho em 2026

Ritual com cravo, canela e louro é usado por quem busca prosperidade e abertura de caminhos no novo; veja o passo a passo

Hannah Franco
fonte

Banho para destravar oportunidades profissionais em 2026; veja como fazer (Freepik)

Para quem deseja iniciar 2026 com foco em novas oportunidades profissionais, algumas pessoas recorrem a rituais simbólicos associados a prosperidade e abertura de caminhos. Entre eles está o banho preparado com cravo, canela e louro, ingredientes populares em práticas energéticas voltadas à renovação e estímulo de intenções pessoais.

✨ O preparo é simples e costuma ser utilizado como um gesto simbólico para fortalecer metas e objetivos profissionais. Veja abaixo como fazer.

Ingredientes do banho para oportunidades profissionais

Você vai precisar de:

  • 1,5 litro de água
  • 7 cravos-da-índia
  • 1 pau de canela
  • 1 folha de louro

Passo a passo do banho para 2026

  1. Leve a água ao fogo e deixe aquecer até começar a borbulhar
  2. Adicione os 7 cravos-da-índia e mantenha a fervura por mais cinco minutos
  3. Desligue o fogo e coloque o pau de canela e a folha de louro
  4. Abafe a mistura por cerca de 20 minutos, permitindo que o aroma e as propriedades dos ingredientes se intensifiquem
  5. Após amornar, coe o preparo com cuidado
  6. Após o banho de higiene, despeje o líquido do pescoço para baixo, sempre com atenção à temperatura
  7. Deixe o corpo secar naturalmente, sem enxaguar

🌿 Por que esse ritual é utilizado?

O banho é associado, por quem o pratica, à ideia de renovação energética e fortalecimento de intenções relacionadas ao trabalho, novas oportunidades, reorganização profissional e tomada de decisões.

Embora não exista comprovação científica, muitas pessoas relatam que o momento funciona como um gesto simbólico para iniciar ciclos com mais foco e clareza.

Dica extra para potencializar o simbolismo

Quem realiza o ritual costuma guardar uma folha de louro na carteira, agenda ou local de trabalho até o primeiro dia útil de 2026. A prática é vista como forma de reforçar objetivos e metas no início do ano.

Repetir o processo em períodos de estagnação também é uma prática adotada por algumas pessoas para renovar a sensação de movimento e abertura de caminhos.

