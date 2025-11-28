Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Confira 4 simpatias para ganhar na Mega da Virada e começar 2026 com o pé direito

Com prêmio que pode chegar a R$ 1 bilhão, apostadores recorrem a rituais famosos para atrair sorte na Mega da Virada

Hannah Franco
fonte

Vai apostar? Veja 4 simpatias que prometem trazer sorte na Mega da Virada (Foto/Reprodução/Uol)

A Mega-Sena da Virada se aproxima e, com ela, aumenta também a esperança dos brasileiros de começar 2026 com a vida transformada. O concurso especial pode pagar um prêmio histórico, estimado em R$ 850 milhões, mas que pode chegar a até R$ 1 bilhão, segundo a Caixa Econômica Federal. O valor acumulado já supera em mais de 33% o montante pago no ano passado, impulsionado pelo aumento tradicional das apostas no fim do ano.

Com tanta expectativa, muita gente recorre àquela “forcinha extra” espiritual. Fezinha, bolão da firma ou superstição... vale tudo! E, para quem acredita no poder das energias, selecionamos as simpatias mais famosas para atrair sorte e começar 2026 com o pé direito.

⚠️ Lembrete importante: simpatias não garantem vitória. A Mega-Sena é um jogo de azar, e apostar com responsabilidade é essencial.

🍀 1. Simpatia da figa para atrair sorte no jogo

Ingredientes

  • 1 figa (qualquer tamanho ou material)

Como fazer

  1. Coloque a figa na sua carteira ou bolso esquerdo;
  2. Na noite anterior à aposta, coloque a figa debaixo do travesseiro;
  3. Só retire depois de conferir o resultado do sorteio;
  4. Repita sempre que fizer uma aposta.

👉 A figa, segundo crenças populares, afasta energias negativas e atrai proteção.

👕 2. Simpatia das roupas novas para renovar a sorte

Ingredientes

  • Uma peça de roupa nova
  • Peça amarela para potencializar a energia da prosperidade (opcional) 

Como fazer

  1. No dia em que for apostar, vista uma peça de roupa nova;
  2. De preferência, escolha algo amarelo, cor associada ao dinheiro;
  3. Faça sua aposta mentalizando renovação e prosperidade.

👉 Essa simpatia simboliza a entrada de novos caminhos e oportunidades financeiras.

🌿 3. Simpatia do galho de arruda para proteção financeira

Ingredientes

  • 1 galho de arruda
  • 1 nota de dinheiro
  • 1 lápis

Como fazer

  1. Escreva seis números na nota com um lápis;
  2. Embrulhe a arruda com a nota;
  3. Deixe o embrulho no sereno durante a noite anterior à aposta;
  4. No dia seguinte, leve a nota com você ao apostar (mas não gaste!);
  5. Jogue a arruda fora e lave as mãos.

👉 A nota se torna um talismã de sorte e deve ser guardada.

🚿 4. Banho de Louro para atrair prosperidade

Ingredientes (para cada um dos 3 dias)

  • 7 folhas de louro
  • 7 paus de canela
  • 7 punhados de sálvia
  • 7 sementes de laranja
  • 7 sementes de maçã
  • 1 litro de água mineral
  • 1 copo de champanhe

Como fazer

  1. Ferva todos os ingredientes;
  2. Após o banho normal, derrame o preparado do pescoço para baixo;
  3. Não enxugue o corpo — deixe secar naturalmente;
  4. Repita por três dias seguidos, sempre às 21h30;
  5. Anote seus sonhos e observe números, símbolos e sinais.

Deposite o restante das ervas na porta da lotérica dizendo: “Sorte, sorte, sorte, eu sou uma pessoa de sorte e quero usar isso para o meu bem e para o bem dos outros.”

