Bolão de Belém acerta a quina da Mega-Sena e fatura mais de R$ 75 mil; veja de onde é a aposta

A noite desta terça-feira (25/11) foi de sorte para um grupo de apostadores paraenses no concurso 2.943 da Mega-Sena. Embora o prêmio principal tenha saído para uma aposta de Cachoeira do Sul (RS) — que levou sozinha R$ 14.986.158,02 — um bolão feito em Belém acertou a quina e garantiu um valor expressivo aos participantes.

As dezenas sorteadas no concurso desta terça-feira foram: 08 - 29 - 30 - 36 - 39 - 60.

O bolão vencedor foi registrado na casa lotérica Lototeca, localizada na Avenida Alcindo Cacela, no bairro da Cremação. A aposta coletiva, que tinha sete cotas, faturou R$ 75.130,37, valor que será dividido entre os participantes.

Além do bolão premiado, outros 28 apostadores do Pará acertaram a quadra e receberão R$ 1.512,01 cada. O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para a quinta-feira (27).

O Pará é o 18º estado com mais apostas premiadas na Mega-Sena desde 2013, segundo levantamento da Caixa Econômica Federal. Ao todo, o Estado já arrecadou mais de R$ 124 milhões com a loteria. Para tentar a sorte no próximo sorteio, as apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet. A aposta mínima tem o valor de R$ 5.

Como retirar o prêmio

Para retirar o prêmio, os vencedores podem dirigir-se a uma lotérica em caso de valores até R$ 1.332,78. Para quantias superiores, é necessário dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal. O prêmio pode ser resgatado até dois dias após a apresentação do vencedor em uma agência da Caixa e deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio. Caso contrário, o valor será destinado a programas sociais do Governo Federal.

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

Para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Datas dos sorteios

A Mega-Sena é sorteada às terças, quintas e sábados. Sempre às 20h (horário de Brasília).