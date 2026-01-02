Após Mega da Virada de R$ 1 bilhão, veja data e valor do próximo sorteio da Mega-Sena

Após o sorteio histórico da Mega da Virada 2025, que pagou mais de R$ 1 bilhão, os concursos regulares da Mega-Sena já têm data para voltar. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o próximo sorteio está marcado para terça-feira (6/1), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

O concurso especial da virada foi realizado na última quinta-feira (2/1) e distribuiu R$ 1.091.357.286,52, valor que foi dividido entre seis apostas vencedoras. Como ocorre todos os anos, a Mega da Virada não acumula, o que explica o prêmio inicial mais baixo no retorno dos sorteios regulares.

Segundo a Caixa, o sorteio do dia 6 de janeiro corresponde ao concurso 2.956 da Mega-Sena. A partir dessa data, os concursos voltam a ser realizados três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, conforme o calendário tradicional da loteria.

A instituição, no entanto, alerta que pode haver alterações pontuais no cronograma. Caso isso ocorra, as mudanças serão divulgadas nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas, pela internet ou pelo aplicativo oficial das Loterias Caixa.

Os sorteios acontecem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O valor da aposta simples, com a escolha de seis números, é de R$ 6,00.