Bolsonaro e irmão marcam número 13, apostam e ganham na Mega da Virada; veja quanto foi!

A aposta premiada, sorteada na quinta-feira (1º), foi feita por meio de um bolão, em parceria com o irmão Renato Bolsonaro e um assessor.

Gabrielle Borges

Mesmo preso, e apesar de nunca ter "apertado o 13"  nas urnas, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acabou apostando no número durante o sorteio da Mega da Virada 2025 e foi um dos ganhadores da quadra. A aposta premiada, sorteada na quinta-feira (1º), foi feita por meio de um bolão, em parceria com o irmão Renato Bolsonaro e um assessor.

Nas redes sociais, Renato Bolsonaro divulgou a imagem do volante da aposta, que continha os números 06, 13, 21, 22, 32 e 59. O grupo acertou quatro dezenas 13, 21, 32 e 59, garantindo o prêmio da terceira faixa de premiação. Ainda segundo a publicação, o valor investido no jogo foi de R$ 18.

“Começamos o ano de 2026 com sorte! Acertamos a quadra em um bolão da Mega da Virada. Esse bolão eu fiz junto com Mosart e Jair Bolsonaro”, escreveu Renato Bolsonaro em publicação no Instagram.

image A quadra da Mega da Virada, terceira faixa de premiação, contemplou 308.315 apostas, pagando R$ 216,76 para cada uma, incluindo o bolão que teve a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (Reprodução/Instagram/@renatobolsonaro)

O prêmio principal e histórico de R$1.09  bilhão de reais da Mega da Virada foi dividido entre seis apostas, com cada ganhador recebendo R$ 181.892.881,09. Conforme dados divulgados pela Caixa Econômica Federal, 3.921 apostas acertaram a quina, segunda faixa de premiação, com valor individual de R$ 11.931,42.

Já a quadra da Mega da Virada, terceira faixa de premiação, contemplou 308.315 apostas, pagando R$ 216,76 para cada uma, incluindo o bolão que teve a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson OIiveira, editor web de OLiberal.com)

