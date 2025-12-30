Mega da Virada 2025: Até quando pode jogar e como apostar no prêmio de R$ 1 bilhão

A Mega da Virada 2025 já se destaca como o maior prêmio de loteria do Brasil, com uma estimativa recorde de R$ 1 bilhão. Para ter a chance de se tornar o mais novo bilionário do país, é fundamental estar atento aos prazos e horários oficiais da Caixa.

Milhões de brasileiros buscam a sorte nesta edição especial. Conhecer as regras e detalhes de como participar é essencial para não perder a oportunidade de apostar.

Abaixo, confira todas as informações necessárias para fazer sua aposta na Mega da Virada 2025, incluindo o prazo final para jogar, como aumentar suas chances e o que fazer caso você seja um dos ganhadores.

Até quando pode jogar na Mega da Virada 2025?

As apostas para a Mega da Virada podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro, mesma data em que o sorteio será realizado.

É importante notar que as casas lotéricas físicas podem ter horários de funcionamento reduzidos no último dia do ano, seguindo o comércio local. Para evitar qualquer imprevisto, recomenda-se antecipar a aposta ou utilizar os canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Detalhes do sorteio e valor da aposta

Data do sorteio: 31 de dezembro de 2025.

31 de dezembro de 2025. Horário do sorteio: 22h (com transmissão ao vivo).

22h (com transmissão ao vivo). Valor da aposta simples (6 números): R$ 6,00.

R$ 6,00. O prêmio não acumula: Caso não haja ganhador com 6 dezenas, o valor é repassado para quem acertar 5 números (quina), e assim por diante.

Como jogar na Mega da Virada 2025?

Existem diferentes maneiras de registrar sua aposta para a Mega da Virada 2025:

Casas Lotéricas: Basta preencher o volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país. Portal e App Loterias Caixa: As apostas online são permitidas para maiores de 18 anos, com pagamento via cartão de crédito ou Pix. O valor mínimo de compra no aplicativo é de R$ 30,00. Internet Banking: Opção exclusiva para correntistas da Caixa Econômica Federal.

Participando de bolões na Mega da Virada

Os bolões representam uma alternativa para aumentar as chances de vitória, tornando a participação mais acessível.

Preço mínimo do bolão: R$ 18,00.

R$ 18,00. Cota mínima por pessoa: R$ 7,00.

R$ 7,00. Limites de cotas: Cada bolão pode ter de 2 a 100 cotas.

Cada bolão pode ter de 2 a 100 cotas. Taxa de serviço: Lotéricas podem cobrar até 35% de tarifa sobre o valor da cota em bolões que são organizados pela própria unidade.

Quais as chances de ganhar?

A probabilidade de acerto na Mega da Virada 2025 varia conforme a quantidade de dezenas marcadas no bilhete:

Apostando 6 números (valor de R$ 6,00): 1 chance em 50.063.860.

1 chance em 50.063.860. Apostando 20 números (limite máximo): 1 chance em 1.292.

Números mais sorteados na história da Mega da Virada

Para quem busca padrões ou estatísticas, estas são as dezenas que mais foram sorteadas ao longo da história da Mega da Virada:

10: Sorteada 5 vezes.

Sorteada 5 vezes. 5, 33 e 36: Sorteados 4 vezes cada.

Sorteados 4 vezes cada. 3, 17, 20, 29, 34, 41, 56 e 58: Sorteados 3 vezes cada.

Como resgatar o prêmio da Mega da Virada?

Se a sorte estiver ao seu lado e você for um dos ganhadores, o resgate do prêmio deve seguir as seguintes regras e procedimentos:

Onde receber: Valores a partir de R$ 2.112,00 devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa.

Valores a partir de R$ 2.112,00 devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa. Prazos: Prêmios de grande valor, acima de R$ 10 mil, têm um prazo de dois dias úteis para serem liberados após a apresentação em uma agência.

Prêmios de grande valor, acima de R$ 10 mil, têm um prazo de dois dias úteis para serem liberados após a apresentação em uma agência. Documentação necessária: É preciso apresentar o bilhete original da aposta, um documento de identidade com foto e o CPF.

É preciso apresentar o bilhete original da aposta, um documento de identidade com foto e o CPF. Validade do prêmio: O ganhador tem um período de 90 dias para retirar o dinheiro. Após este prazo, o valor não reclamado é repassado ao FIES (Fundo de Financiamento Estudantil).

Dica de Segurança: Escreva seu nome e CPF no verso do bilhete premiado. Esta medida impede que outra pessoa retire o prêmio caso você perca o comprovante.