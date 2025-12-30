Vai apostar na mega da virada? Saiba quais são os números 'mais sorteados' no concurso

Com o ano de 2025 se encerrando, o sorteio da famosa Mega da Virada, que este ano sorteará o prêmio recorde de R$ 1 bilhão, uma pergunta se repete ano após ano entre os apostadores da loteria: quais dezenas mais se repetiram ao longo da história do sorteio?

Um levantamento dos resultados da Mega Sena da Virada entre 2008 e 2024 mostrou que alguns números se destacam pela recorrência, mesmo que o jogo continue sendo puramente baseado na sorte de quem aposta.

Na análise realizada pela Caixa Econômica Federal, foram analisados 17 concursos, com 102 dezenas sorteadas no período.

Quais os números mais sortedos?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os números mais recorrentes foram:

1º lugar: número 10, saiu cinco vezes;

2º lugar: número 33, com quatro repetições;

3º lugar: número 05, com quatro vezes;

A partir da quarta posição há um empate entre dez números diferentes, com três aparições cada. As dezenas são 01, 03, 17, 20, 34, 36, 41, 51, 56 e 58.

Até quando pode apostar na Mega da Virada?

Quem deseja concorrer ao prêmio bilionário da Mega da Virada 2025 tem até as 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (31/12) para fazer a aposta, seja presencialmente ou pela internet.

Vale ressaltar que o horário de funcionamento das casas lotéricas pode ser alterado na quarta-feira (31/12). Ao contrário dos concursos padrões, o prêmio da Mega da Virada não se acumula.

Caso ninguém acerte sozinho as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que fizerem a quina e, se necessário, entre as demais faixas.



