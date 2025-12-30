Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Vai apostar na mega da virada? Saiba quais são os números 'mais sorteados' no concurso

Prêmio da mega da virada de 2025 chega ao valor recorde e histórico de R$ 1 bilhão e não acumula

Gabrielle Borges
fonte

Prêmio chega pela primeira vez ao recorde de R$1 bilhão (Divulgação)

Com o ano de 2025 se encerrando, o sorteio da famosa Mega da Virada, que este ano sorteará o prêmio recorde de R$ 1 bilhão, uma pergunta se repete ano após ano entre os apostadores da loteria: quais dezenas mais se repetiram ao longo da história do sorteio?

Um levantamento dos resultados da Mega Sena da Virada entre 2008 e 2024 mostrou que alguns números se destacam pela recorrência, mesmo que o jogo continue sendo puramente baseado na sorte de quem aposta.

Na análise realizada pela Caixa Econômica Federal, foram analisados 17 concursos, com 102 dezenas sorteadas no período.

Quais os números mais sortedos?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os números mais recorrentes foram:

  • 1º lugar: número 10, saiu cinco vezes;
  • 2º lugar: número 33, com quatro repetições;
  • 3º lugar: número 05, com quatro vezes;

A partir da quarta posição há um empate entre dez números diferentes, com três aparições cada. As dezenas são 01, 03, 17, 20, 34, 36, 41, 51, 56 e 58.

VEJA MAIS

image Confira 7 banhos para atrair sorte na Mega da Virada de R$ 1 bilhão
Rituais energéticos prometem renovar as energias antes do sorteio do dia 31 de dezembro


image Confira 4 simpatias para ganhar na Mega da Virada e começar 2026 com o pé direito
Com prêmio que pode chegar a R$ 1 bilhão, apostadores recorrem a rituais famosos para atrair sorte na Mega da Virada


image Mega da Virada 2025: saiba como fazer bolão e disputar prêmio de R$ 1 bilhão
Prêmio histórico será sorteado no dia 31 de dezembro; apostas podem ser feitas até a noite do sorteio

Até quando pode apostar na Mega da Virada?

Quem deseja concorrer ao prêmio bilionário da Mega da Virada 2025 tem até as 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (31/12) para fazer a aposta, seja presencialmente ou pela internet.

Vale ressaltar que o horário de funcionamento das casas lotéricas pode ser alterado na quarta-feira (31/12). Ao contrário dos concursos padrões, o prêmio da Mega da Virada não se acumula.

Caso ninguém acerte sozinho as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que fizerem a quina e, se necessário, entre as demais faixas.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

fim de ano

mega sena

mega da virada 2025
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda