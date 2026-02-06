Aposta de R$ 6 ganha sozinha prêmio de R$ 141 milhões da Mega-Sena

Um apostador de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ganhou sozinho o prêmio principal do concurso 2969 da Mega-Sena, sorteado na noite da última quinta-feira (5). A aposta vencedora foi simples, com seis dezenas, no valor de R$ 6, e foi registrada pela internet.

O sortudo acertou todos os números sorteados e garantiu um prêmio de R$ 141 milhões, que estava acumulado desde o início de janeiro.

As dezenas sorteadas no concurso 2969 foram: 01 – 02 – 05 – 14 – 18 – 23.

Além do prêmio principal, outras apostas também foram contempladas. Em todo o país:

172 apostas acertaram cinco dezenas (quina) e vão receber prêmios a partir de R$ 26 mil;

10.322 apostas fizeram a quadra, com premiações menores.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado no sábado (7), com prêmio estimado em R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

Para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Datas dos sorteios

A Mega-Sena é sorteada às terças, quintas e sábados. Sempre às 20h (horário de Brasília).