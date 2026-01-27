Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

O que aconteceu com o prêmio de Bolsonaro na Mega da Virada? Saiba as regras e quem pode sacar

Ex-presidente e familiares acertaram a quadra na loteria do fim do ano, mas irmão afirma que valor já havia sido sacado; entenda como funciona o resgate de prêmios da Caixa

Hannah Franco
fonte

Prêmio da Mega da Virada envolvendo Bolsonaro gera dúvidas; entenda quem pode sacar e quais são as regras (Imagem: Reprodução/ Instagram)

Um prêmio simples da Mega da Virada acabou gerando questionamentos nas redes sociais após um episódio envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e familiares. A aposta, feita em forma de bolão, acertou a quadra no sorteio de fim de ano e garantiu um valor de R$ 216. O problema surgiu quando o irmão do ex-presidente, Renato Bolsonaro, afirmou que não conseguiu resgatar o dinheiro.

Segundo Renato, que é capitão do Exército e pré-candidato a deputado federal por São Paulo, o grupo manteve a tradição de participar da Mega da Virada mesmo com Jair Bolsonaro fora do convívio familiar. Ele relatou que ficou responsável por organizar o bolão e guardar o volante premiado.

A aposta premiada, sorteada na quinta-feira (1º), foi feita por meio de um bolão, em parceria com o irmão Renato Bolsonaro e um assessor.

Dias depois do sorteio, ao tentar sacar o prêmio em uma casa lotérica no interior paulista, Renato disse ter sido informado de que o valor já havia sido retirado por outra pessoa. O episódio levantou dúvidas sobre quem, de fato, pode resgatar prêmios das loterias da Caixa Econômica Federal.

"Achei, no mínimo, estranho. Mostra uma vulnerabilidade enorme no sistema da Caixa", afirmou o irmão do ex-presidente. Até o momento, não foi confirmado quem realizou o saque do prêmio citado por Renato.

image A quadra da Mega da Virada, terceira faixa de premiação, contemplou 308.315 apostas, pagando R$ 216,76 para cada uma, incluindo o bolão que teve a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (Reprodução/Instagram/@renatobolsonaro)

O que diz a Caixa sobre o resgate de prêmios?

A Caixa Econômica Federal informou que os prêmios das loterias só podem ser pagos mediante a apresentação do recibo original da aposta. Por questões de segurança, o banco não divulga dados sobre ganhadores nem detalhes sobre resgates já realizados.

De acordo com as regras oficiais, prêmios de menor valor podem ser retirados diretamente em casas lotéricas credenciadas, desde que o apostador apresente documento oficial com foto e CPF, além do comprovante original da aposta.

Valores acima de R$ 2.428,80 só podem ser sacados em agências da Caixa. Já prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos após um prazo mínimo de dois dias úteis, contados a partir da solicitação feita na agência.

Na prática, quem estiver com o volante original da aposta premiada consegue realizar o saque. A Caixa não esclarece publicamente se o comprovante fica retido no momento do pagamento.

Aposta feita pelo aplicativo muda as regras

Quando a aposta é realizada por meio do aplicativo Loterias Caixa, o funcionamento é diferente. Nesse caso, o jogo fica vinculado ao CPF do usuário cadastrado, e apenas o titular da conta — ou um procurador legal — pode resgatar o prêmio, seja presencialmente, seja por transferência bancária.

Independentemente do meio utilizado, o prazo para resgatar qualquer prêmio é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Caso o valor não seja retirado nesse período, ele prescreve e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

