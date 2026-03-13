Camiseta usada por suspeito de estupro coletivo é retirada das lojas; entenda

A camiseta com a frase em inglês “Regret nothing” (“não se arrependa de nada”), usada por um jovem acusado de participar de um estupro coletivo no Copacabana, foi retirada de circulação após repercussão do caso nas redes sociais. A marca de fast fashion Renner ainda emitiu nota afirmando repudiar qualquer forma de violência.

A decisão ocorreu depois que Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 19 anos, se apresentou à polícia utilizando a peça. O jovem é um dos réus no caso que investiga o estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos ocorrido na zona sul do Rio de Janeiro.

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O suspeito se entregou na última quinta-feira (4) na 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana, acompanhado de seu advogado.

A roupa usada por ele chamou atenção por trazer estampada a frase “Regret nothing”, que em português significa “não se arrependa de nada”. A imagem do jovem com a camiseta circulou rapidamente nas redes sociais e gerou críticas de internautas, que interpretaram a mensagem como provocativa diante da gravidade das acusações.

Produto foi retirado das lojas

Após a repercussão, a Renner pela peça informou que o modelo foi retirado das lojas físicas e também do comércio eletrônico. Em nota, a companhia declarou que repudia qualquer forma de violência ou conduta ofensiva e afirmou que decidiu remover o item de seus canais de venda.

Mesmo após a retirada do produto do catálogo principal, a imagem da camiseta ainda chegou a aparecer em páginas de venda de outros itens de vestuário, como calças e bermudas.

No comunicado, a empresa também negou que a estampa tenha relação com movimentos de internet associados à misoginia, como grupos conhecidos como redpill ou incel.

Segundo a companhia, o conceito da peça teria sido inspirado em referências culturais contemporâneas, incluindo poesia e composições musicais.

A expressão “Regret nothing”, no entanto, também é difundida em comunidades digitais ligadas à chamada “manosfera”, onde aparece associada a discursos de dominação masculina.

Caso segue em investigação

O jovem é investigado por suspeita de participação no estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana. O caso ganhou grande repercussão nacional.

O suspeito é estudante do tradicional Colégio Pedro II, que informou ter iniciado um processo administrativo para o possível desligamento do aluno após a divulgação do caso.

A defesa do jovem afirma que ele se apresentou espontaneamente às autoridades e sustenta que o estudante provará sua inocência durante o andamento do processo.