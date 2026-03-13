Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Camiseta usada por suspeito de estupro coletivo é retirada das lojas; entenda

Marca retira roupas com frase “Regret Nothing” após jovem se apresentar à polícia usando a estampa; empresa afirma repudiar qualquer forma de violência

Hannah Franco
fonte

Camiseta com frase “Regret nothing” usada por jovem acusado de estupro coletivo é retirada das lojas (Divulgação)

A camiseta com a frase em inglês “Regret nothing” (“não se arrependa de nada”), usada por um jovem acusado de participar de um estupro coletivo no Copacabana, foi retirada de circulação após repercussão do caso nas redes sociais. A marca de fast fashion Renner ainda emitiu nota afirmando repudiar qualquer forma de violência.

A decisão ocorreu depois que Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 19 anos, se apresentou à polícia utilizando a peça. O jovem é um dos réus no caso que investiga o estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos ocorrido na zona sul do Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

image Suspeito de estupro coletivo se entrega com camiseta que referencia grupo de ódio a mulheres
A imagem do jovem com a frase "Não se arrependa de nada" viralizou nas redes sociais, enquanto a defesa alega inocência

image Estupro coletivo no Rio: Suspeito é investigado por outro caso de abuso sexual

O suspeito se entregou na última quinta-feira (4) na 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana, acompanhado de seu advogado.

A roupa usada por ele chamou atenção por trazer estampada a frase “Regret nothing”, que em português significa “não se arrependa de nada”. A imagem do jovem com a camiseta circulou rapidamente nas redes sociais e gerou críticas de internautas, que interpretaram a mensagem como provocativa diante da gravidade das acusações.

Produto foi retirado das lojas

Após a repercussão, a Renner pela peça informou que o modelo foi retirado das lojas físicas e também do comércio eletrônico. Em nota, a companhia declarou que repudia qualquer forma de violência ou conduta ofensiva e afirmou que decidiu remover o item de seus canais de venda.

Mesmo após a retirada do produto do catálogo principal, a imagem da camiseta ainda chegou a aparecer em páginas de venda de outros itens de vestuário, como calças e bermudas.

No comunicado, a empresa também negou que a estampa tenha relação com movimentos de internet associados à misoginia, como grupos conhecidos como redpill ou incel.

Segundo a companhia, o conceito da peça teria sido inspirado em referências culturais contemporâneas, incluindo poesia e composições musicais.

A expressão “Regret nothing”, no entanto, também é difundida em comunidades digitais ligadas à chamada “manosfera”, onde aparece associada a discursos de dominação masculina.

Caso segue em investigação

O jovem é investigado por suspeita de participação no estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana. O caso ganhou grande repercussão nacional.

O suspeito é estudante do tradicional Colégio Pedro II, que informou ter iniciado um processo administrativo para o possível desligamento do aluno após a divulgação do caso.

A defesa do jovem afirma que ele se apresentou espontaneamente às autoridades e sustenta que o estudante provará sua inocência durante o andamento do processo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estupro coletivo em copacabana

rio de janeiro

regret notthing

red pill

manosfera
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

novidade

Seleção brasileira lança camisa azul para a Copa com logo da marca de Michael Jordan

Patrocinada pela gigante americana de material esportivo Nike desde 1996, a equipe brasileira é a primeira seleção a exibir o logo da Jordan Brand em sua história

12.03.26 23h30

Brasil larga no Pré-Mundial de Basquete da China com dura derrota para campeã europeia Bélgica

11.03.26 13h38

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

MIRA

Tigrinho no alvo: influenciadores que postavam ganhos fictícios são alvo de operação

Segundo investigações, influenciadores postavam lucro fictício, atraíam apostadores e ganhavam comissão de plataformas sem regulamentação

14.03.26 10h04

RED PILL

Camiseta usada por suspeito de estupro coletivo é retirada das lojas; entenda

Marca retira roupas com frase “Regret Nothing” após jovem se apresentar à polícia usando a estampa; empresa afirma repudiar qualquer forma de violência

13.03.26 12h31

BRASIL

Jovem é salva por estudantes após tentativa de abuso; suspeito é detido

Grupo de alunos retornava da escola quando flagraram o momento em que a jovem era abordada pelo suspeito

13.03.26 11h51

ATO OBSCENO

VÍDEO: Mais um flagrante de sexo no Lago de Palmas ganha as redes sociais e viraliza

O local tem sido palco de cenas semelhantes que se repetem com frequência aos finais de semana

14.03.26 14h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda