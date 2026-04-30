Brasil poupa estrelas em dia de vitórias por 3 a 0 no Mundial de Tênis de Mesa por equipes Estadão Conteúdo 30.04.26 18h41 Classificado por antecedência ao mata-mata no Mundial de Tênis de Mesa por equipes tanto no masculino quanto no feminino, o Brasil poupou suas estrelas Hugo Calderano e Bruna Takahashi nesta quinta-feira, em Londres, e mesmo assim não teve trabalho para obter vitórias por 3 a 0, fechando a fase classificatória com 100% de aproveitamento e na liderança. No masculino, após realizar quatro jogos nos dois primeiros dias de competição do Grupo 4, Calderano ganhou um descanso e viu os jovens representantes verde e amarelo darem conta do recado, com 3 a 0 sobre o Casaquistão. Guilherme Teodoro anotou 11/6, 11/13, 11/6 e 11/5 diante de Shokhukh Iskandarov, enquanto Leonardo Lizuka foi ainda melhor, com 11/6, 11/5 e 11/4 sobre Jamshchid Rakhimber Ganov. O estreante Felipe Arado mostrou concentração e também ganhou bem, com 11/5, 11/13, 11/6 e 11/7 em Diyorbek Dilshodov. A seleção feminina contou com a estreia de Vicky Strass para manter os 100% de aproveitamento no Grupo 5 da competição com vitória incontestável diante da Mongólia, por 3 a 0. E o melhor, dando um descanso para Bruna Takahashi. Já garantida no mata-mata, a seleção brasileira viu Giulia Takahashi superar Uvgunburge D'Baljinnyam com 11/4, 12/10 e 11/3. Já Laura Watanabe passou por Batmunkh Bolor-Erdene anotando 11/7, 11/5 e 11/1. Por fim, a estreante Victória Strassburger repetiu o placar diante de Ankhamaa Ser-od, com parciais de 11/9, 11/6 e 11/3. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis de mesa Mundial por Equipes Brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 destaque Vôlei: Paraense é eleita melhor jogadora de partida no Brasileiro Interclubes Sub-17 Com domínio sobre o bloqueio adversário, a atleta Camila Maneschy foi crucial na disputa contra o Paulistano Barueri pela divisão de Acesso A 30.04.26 15h14 Futebol Plano de Recuperação Judicial do Paysandu propõe corte de 85% nas dívidas e pagamento em até 10 anos Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso ao plano do Papão que foi apresentado à Justiça na semana passada. 30.04.26 12h36 Futebol Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 30.04.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 Futebol Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 29.04.26 21h01