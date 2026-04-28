Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Brasil estreia bem no Mundial de Tênis de Mesa por equipes com triunfos no masculino e feminino

As equipes verde e amarela voltam à disputa nesta quarta-feira

Estadão Conteúdo
fonte

Bruna e Hugo disuputam pela quinta vez juntos. (Foto: World Table Tennis | Divulgação)

A seleção brasileira largou com grandes vitórias no Mundial de Tênis de Mesa por equipes, em Londres, na Inglaterra, com o masculino anotando 3 a 1 sobre Porto Rico pelo Grupo 4 e o feminino superando o Casaquistão na chave 5 pelo mesmo placar.

Principais nomes da modalidade no País, Hugo Calderano e Bruna Takahashi, que formam dupla mista e são namorados, foram os destaques nacionais, ao garantirem dois pontos cada para as respectivas seleções.

Grande nome do tênis de mesa mundial, Calderano garantiu dois pontos, fazendo 3 a 0 em Steven Moreno e em Angel Naranjo, que havia superado Leonardo Lizuka por 3 a 1, apesar da luta do brasileiro, enquanto Guilherme Teodoro garantiu a outra vitória, sobre Enrique Rios. O time ainda conta com Felipe Arado.

No feminino, Takahashi repetiu a dose de seu namorado ao também garantir dois triunfos por 3 a 0, sobre Sarvinoz Mirkadirova e Zauresh Akasheva à equipe nacional. Laura Watanabe anotou o outro ponto ao bater Zhanerke Koshkumbayeva, com 3 a 1, enquanto Giulia Takahashi perdeu seu duelo para Akasheva por 3 a 2. Victoria Strassbourger não atuou.

As equipes verde e amarela voltam à disputa nesta quarta-feira, com a seleção feminina encarando a República Checa e a masculina desafiando a Hungria. Por fim, na quinta-feira, fecham a disputa contra Mongólia e Usbequistão, respectivamente.

A competição conta com 56 seleções divididas em 14 grupos de quatro representantes cada e com os campeões avançando ao mata-mata, além dos seis melhores segundos. Outras seis equipes classificadas em segundo buscarão outras 12 vagas em uma fase preliminar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis de Mesa

Campeonato Mundial por equipes

Brasil

Hugo Calderano

Bruna Takahashi
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo emite nota e condena agressão a torcedora durante jogo contra o Cruzeiro

Episódio ocorreu no fim do primeiro tempo, em um setor próximo à avenida Romulo Maiorana.

28.04.26 19h01

Futebol

Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial

Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma.

28.04.26 17h02

Mais Esportes

Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29)

Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote.

28.04.26 16h33

Futebol

Já eliminado da Copa Norte, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Galvez-AC

Partida será realizada em Castanhal, no estádio Modelão.

28.04.26 16h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão

Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento

28.04.26 14h03

FUTEBOL

Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma'

Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube

28.04.26 11h18

Futebol

Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial

Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma.

28.04.26 17h02

FUTEBOL

Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’

Presidente do Remo afirmou que falhou na montagem do time para a temporada mais importante da história do clube

28.04.26 13h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda