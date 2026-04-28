Brasil estreia bem no Mundial de Tênis de Mesa por equipes com triunfos no masculino e feminino

A seleção brasileira largou com grandes vitórias no Mundial de Tênis de Mesa por equipes, em Londres, na Inglaterra, com o masculino anotando 3 a 1 sobre Porto Rico pelo Grupo 4 e o feminino superando o Casaquistão na chave 5 pelo mesmo placar.

Principais nomes da modalidade no País, Hugo Calderano e Bruna Takahashi, que formam dupla mista e são namorados, foram os destaques nacionais, ao garantirem dois pontos cada para as respectivas seleções.

Grande nome do tênis de mesa mundial, Calderano garantiu dois pontos, fazendo 3 a 0 em Steven Moreno e em Angel Naranjo, que havia superado Leonardo Lizuka por 3 a 1, apesar da luta do brasileiro, enquanto Guilherme Teodoro garantiu a outra vitória, sobre Enrique Rios. O time ainda conta com Felipe Arado.

No feminino, Takahashi repetiu a dose de seu namorado ao também garantir dois triunfos por 3 a 0, sobre Sarvinoz Mirkadirova e Zauresh Akasheva à equipe nacional. Laura Watanabe anotou o outro ponto ao bater Zhanerke Koshkumbayeva, com 3 a 1, enquanto Giulia Takahashi perdeu seu duelo para Akasheva por 3 a 2. Victoria Strassbourger não atuou.

As equipes verde e amarela voltam à disputa nesta quarta-feira, com a seleção feminina encarando a República Checa e a masculina desafiando a Hungria. Por fim, na quinta-feira, fecham a disputa contra Mongólia e Usbequistão, respectivamente.

A competição conta com 56 seleções divididas em 14 grupos de quatro representantes cada e com os campeões avançando ao mata-mata, além dos seis melhores segundos. Outras seis equipes classificadas em segundo buscarão outras 12 vagas em uma fase preliminar.