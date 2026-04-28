Brasil estreia bem no Mundial de Tênis de Mesa por equipes com triunfos no masculino e feminino As equipes verde e amarela voltam à disputa nesta quarta-feira Estadão Conteúdo 28.04.26 18h47 Bruna e Hugo disuputam pela quinta vez juntos. (Foto: World Table Tennis | Divulgação) A seleção brasileira largou com grandes vitórias no Mundial de Tênis de Mesa por equipes, em Londres, na Inglaterra, com o masculino anotando 3 a 1 sobre Porto Rico pelo Grupo 4 e o feminino superando o Casaquistão na chave 5 pelo mesmo placar. Principais nomes da modalidade no País, Hugo Calderano e Bruna Takahashi, que formam dupla mista e são namorados, foram os destaques nacionais, ao garantirem dois pontos cada para as respectivas seleções. Grande nome do tênis de mesa mundial, Calderano garantiu dois pontos, fazendo 3 a 0 em Steven Moreno e em Angel Naranjo, que havia superado Leonardo Lizuka por 3 a 1, apesar da luta do brasileiro, enquanto Guilherme Teodoro garantiu a outra vitória, sobre Enrique Rios. O time ainda conta com Felipe Arado. No feminino, Takahashi repetiu a dose de seu namorado ao também garantir dois triunfos por 3 a 0, sobre Sarvinoz Mirkadirova e Zauresh Akasheva à equipe nacional. Laura Watanabe anotou o outro ponto ao bater Zhanerke Koshkumbayeva, com 3 a 1, enquanto Giulia Takahashi perdeu seu duelo para Akasheva por 3 a 2. Victoria Strassbourger não atuou. As equipes verde e amarela voltam à disputa nesta quarta-feira, com a seleção feminina encarando a República Checa e a masculina desafiando a Hungria. Por fim, na quinta-feira, fecham a disputa contra Mongólia e Usbequistão, respectivamente. A competição conta com 56 seleções divididas em 14 grupos de quatro representantes cada e com os campeões avançando ao mata-mata, além dos seis melhores segundos. Outras seis equipes classificadas em segundo buscarão outras 12 vagas em uma fase preliminar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis de Mesa Campeonato Mundial por equipes Brasil Hugo Calderano Bruna Takahashi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo emite nota e condena agressão a torcedora durante jogo contra o Cruzeiro Episódio ocorreu no fim do primeiro tempo, em um setor próximo à avenida Romulo Maiorana. 28.04.26 19h01 Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 Mais Esportes Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29) Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote. 28.04.26 16h33 Futebol Já eliminado da Copa Norte, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Galvez-AC Partida será realizada em Castanhal, no estádio Modelão. 28.04.26 16h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 FUTEBOL Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube 28.04.26 11h18 Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 FUTEBOL Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’ Presidente do Remo afirmou que falhou na montagem do time para a temporada mais importante da história do clube 28.04.26 13h18