Suspeito de estupro coletivo se entrega com camiseta que referencia grupo de ódio a mulheres

O suspeito de estupro coletivo em Copacabana, Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, se entregou à polícia na última quinta-feira (4). Ele chamou atenção ao se apresentar usando uma camisa com a frase provocadora em inglês: "Não se arrependa de nada".

A imagem do jovem com a vestimenta repercutiu rapidamente nas redes sociais, sendo vista pela primeira vez na Folha de S.Paulo. Simonin é um dos indiciados pelo estupro de uma adolescente de 17 anos no bairro carioca.

O suspeito é estudante do Colégio Pedro II, uma das instituições de ensino mais tradicionais do Rio de Janeiro. Após a repercussão do caso, o colégio iniciou um processo administrativo para o desligamento do aluno.

Vitor Hugo Simonin se entregou à 12ª DP (Copacabana) acompanhado de seu advogado. Ângelo Máximo destacou que o suspeito se apresentou de "cabeça erguida", afirmando que Simonin não tem o que temer e provará sua inocência.

Comunidade que odeia mulheres

A defesa de Simonin foi procurada por veículos de imprensa para comentar a escolha da vestimenta, mas não se manifestou. O modelo da camisa, que traz a frase "Regret Nothing", é amplamente vendido e se encontra esgotado no mercado.

Conforme apuração da GloboNews, a expressão é difundida por Andrew Tate. O influenciador que exalta a dominação masculina enfrenta acusações de estupro e tráfico humano. O termo circula amplamente em comunidades que disseminam o machismo e o ódio contra mulheres, como os redpills e os incels.

Detalhes da acusação de estupro coletivo

Segundo o depoimento da vítima, ela foi atraída por seu ex-namorado, um menor de idade. Em seguida, foi levada para o apartamento de Vitor Hugo em Copacabana, onde outras três pessoas estavam presentes.

Os três envolvidos, maiores de idade, respondem judicialmente por estupro coletivo e cárcere privado. O adolescente responde por atos análogos aos crimes mencionados.

O advogado de Simonin sustenta que seu cliente não teve envolvimento algum no crime. De acordo com a defesa, Vitor Hugo se encontrava no apartamento, mas não participou do ocorrido.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)