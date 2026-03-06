Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Delegado explica crime de estupro coletivo e destaca consentimento: 'O não da mulher importa'

O delegado Vitor Becker contou que recebeu muitas mensagens relacionadas ao crime, incluindo questionamentos se realmente houve abuso da parte dos suspeitos

Victoria Rodrigues
fonte

O crime ocorreu no dia 31 de janeiro em um apartamento de Copacabana. (Foto: Reprodução/)

Após a repercussão do caso de estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, o delegado do caso, Vitor Becker, publicou nas redes sociais que tem recebido muitas mensagens relacionadas ao crime. Nos comentários, algumas pessoas questionaram se realmente houve abuso da parte dos suspeitos e ele aproveitou o momento para explicar às pessoas o que é consentimento no contexto de abuso sexual.

Segundo o delegado, uma pessoa chegou a escrever que não houve estupro, porque a jovem teria consentido na primeira vez com o ex-namorado. “Não houve estupro nenhum. A menina consentiu”, disse. Em seguida, o profissional defendeu a vítima com base nas investigações sobre o episódio.

“Se ela disser que não quer continuar e for forçada a isso, é estupro. O ‘não’ da mulher importa", disse o delegado Vitor Becker.

“O consentimento não é permanente, não é automático, não é eterno, não é perpétuo. O fato de uma mulher aceitar sair com alguém, ir ao apartamento de alguém ou até mesmo iniciar uma relação sexual com uma, duas, três, cinco ou dez pessoas não significa que ela consentiu com tudo", complementou o delegado.

VEJA MAIS

image Estupro coletivo de adolescente no Rio: menor investigado se entrega à polícia
O menor estava sendo procurado desde quinta-feira, 5, quando a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão contra ele

image Estupro coletivo em Copacabana: Vítima foi abusada por mais de uma hora, segundo investigação
As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e a participação de cada envolvido.

image Estupro coletivo em Copacabana: Quarto foragido se entrega à polícia
Se condenados, os réus poderão cumprir penas de até 20 anos de reclusão, dependendo da gravidade das acusações e do julgamento

Relembre o caso

Com base nas investigações do caso, o crime de estupro coletivo teria acontecido na noite de 31 de janeiro de 2026, em um apartamento no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a vítima, de apenas 17 anos, foi atraída ao local sob o pretexto de um encontro com o ex-namorado que, de acordo com a Polícia Civil, foi articulado como uma emboscada para a jovem ser abusada sexualmente.

Ao longo desta semana, os quatro criminosos que estavam sendo considerados foragidos no caso se entregaram à Polícia Civil do Rio de Janeiro e agora podem receber penas de 16 anos e 8 meses a 30 anos de prisão. São eles: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos; João Gabriel Xavier Bertho, de 19 anos; Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19 anos; e Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

delegado

crime

estupro coletivo

explicação

consentimento
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

resultado

Seleção feminina joga mal e perde da Venezuela pela 1ª vez em jogo parado por raios e trovões

De olho na Copa do Mundo de 2027, o Brasil ainda encara o México no sábado

04.03.26 21h52

Jornal espanhol se espanta com gastança do futebol brasileiro: 'Uma ameaça à Champions'

04.03.26 14h22

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Pastor morre em motel e esposa descobre traição ao reconhecer o corpo

O homem teria passado mal após manter relação sexual e morreu ainda no estabelecimento

06.03.26 14h13

CASO DO BANCO MASTER

O que dizem as mensagens de Vorcaro para Alexandre de Moraes?

Conversas encontradas pela Polícia Federal no celular do dono do Banco Master foram divulgadas pela imprensa

06.03.26 8h19

Importunação

Homem de 48 anos é indiciado por importunação sexual contra adolescente em Sorocaba (SP)

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima da adolescente dentro de um estabelecimento

05.03.26 10h24

BRASIL

Havan é proibida pela Justiça de usar personagem Fofão em promoções; entenda

A decisão liminar determina que a Havan se abstenha de utilizar o personagem em qualquer ação publicitária ou conteúdo digital com o personagem

06.03.26 11h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda