Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Homem de 48 anos é indiciado por importunação sexual contra adolescente em Sorocaba (SP)

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima da adolescente dentro de um estabelecimento

O Liberal
fonte

Familiares da adolescente conseguiram acesso às imagens e registraram um boletim de ocorrência no mesmo dia (Reprodução/Redes sociais)

A Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba investiga um homem de 48 anos suspeito de importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos. O caso ocorreu dentro de um mercado de autoatendimento localizado em um condomínio na zona norte de Sorocaba, onde o suspeito e a vítima moram.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima da adolescente dentro do estabelecimento. Nas gravações, ele aparenta falar ao celular antes de se aproximar da jovem e encostar nela.

VEJA MAIS 

image Estupro coletivo em Copacabana: Vítima foi abusada por mais de uma hora, segundo investigação
As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e a participação de cada envolvido.

image Estupro coletivo no Rio: laudo aponta que vítima sofreu violência sexual, diz delegado

Após o episódio, familiares da adolescente conseguiram acesso às imagens e registraram um boletim de ocorrência no mesmo dia. O material foi entregue às autoridades e passou a integrar as investigações conduzidas pela Delegacia de Defesa da Mulher.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito foi identificado como Eduardo Silva Prado e já foi indiciado no inquérito policial.

O caso também é acompanhado pelo Conselho Tutelar. A adolescente passou por escuta especializada, procedimento utilizado para colher o depoimento de crianças e adolescentes em situações de violência, com o objetivo de evitar revitimização.

A mãe da adolescente informou que não pretende se manifestar publicamente neste momento. As investigações seguem em andamento.

 
 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

importunação sexual
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

resultado

Seleção feminina joga mal e perde da Venezuela pela 1ª vez em jogo parado por raios e trovões

De olho na Copa do Mundo de 2027, o Brasil ainda encara o México no sábado

04.03.26 21h52

Jornal espanhol se espanta com gastança do futebol brasileiro: 'Uma ameaça à Champions'

04.03.26 14h22

guerra

Ataque ao Irã foi 'criminoso', diz embaixador do país no Brasil

Nekounam disse ainda que o Irã está pronto para o que chamou de "piores situações possíveis"

02.03.26 14h53

histórico

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico

22.02.26 15h57

MAIS LIDAS EM BRASIL

CHUVAS EM MG

Asilo desaba em Belo Horizonte e deixa 1 morto; bombeiros buscam vítimas soterradas

Lar de idosos de quatro pavimentos desmoronou na madrugada desta quinta-feira (5) em Minas Gerais; vítimas ficaram soterradas

05.03.26 7h36

BRASIL

Avó das crianças desaparecidas em Bacabal é atropelada semanas após falar publicamente sobre caso

Francisca afirmou que não acredita que o ocorrido tenha sido um acidente, levantando a suspeita de que a colisão tenha sido proposital

05.03.26 9h45

BRASIL

Estupro coletivo em Copacabana: Vítima foi abusada por mais de uma hora, segundo investigação

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e a participação de cada envolvido.

05.03.26 8h58

Importunação

Homem de 48 anos é indiciado por importunação sexual contra adolescente em Sorocaba (SP)

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima da adolescente dentro de um estabelecimento

05.03.26 10h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda