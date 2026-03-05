Homem de 48 anos é indiciado por importunação sexual contra adolescente em Sorocaba (SP)

A Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba investiga um homem de 48 anos suspeito de importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos. O caso ocorreu dentro de um mercado de autoatendimento localizado em um condomínio na zona norte de Sorocaba, onde o suspeito e a vítima moram.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima da adolescente dentro do estabelecimento. Nas gravações, ele aparenta falar ao celular antes de se aproximar da jovem e encostar nela.

Após o episódio, familiares da adolescente conseguiram acesso às imagens e registraram um boletim de ocorrência no mesmo dia. O material foi entregue às autoridades e passou a integrar as investigações conduzidas pela Delegacia de Defesa da Mulher.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito foi identificado como Eduardo Silva Prado e já foi indiciado no inquérito policial.

O caso também é acompanhado pelo Conselho Tutelar. A adolescente passou por escuta especializada, procedimento utilizado para colher o depoimento de crianças e adolescentes em situações de violência, com o objetivo de evitar revitimização.

A mãe da adolescente informou que não pretende se manifestar publicamente neste momento. As investigações seguem em andamento.