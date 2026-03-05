Avó das crianças desaparecidas em Bacabal é atropelada semanas após falar publicamente sobre caso

A avó materna das duas crianças que desapareceram no quilombo São Sebastião dos Pretos, localizado no município de Bacabal, no Maranhão, está internada após ser vítima de um atropelamento. O acidente ocorreu semanas depois de a mulher falar publicamente sobre o caso.

Francisca Cardoso sofreu fraturas no punho e no joelho, enquanto o marido dela, José Emídio, teve uma fratura exposta no joelho. O casal permanece sob cuidados médicos e deverá passar por cirurgias.

O atropelamento ocorreu na última sexta-feira. Segundo relatos da família, os dois trafegavam em uma motocicleta quando foram atingidos por uma caminhonete branca. O motorista não parou para prestar socorro e deixou o local após a colisão.

Avó acredita que acidente foi proposital

Dois meses após o desaparecimento, o caso continua sendo investigado pela Polícia Civil do Maranhão, que trabalha para esclarecer o paradeiro das crianças. Após o atropelamento, Francisca afirmou que não acredita que o ocorrido tenha sido um acidente, levantando a suspeita de que a colisão tenha sido proposital.

Recentemente, ela também declarou acreditar que os netos não estejam na área de mata onde ocorreram as buscas. As crianças desapareceram no dia 4 de janeiro, após saírem de casa acompanhadas do primo Anderson Kauan, de 8 anos, para procurar um pé de maracujá nas proximidades da comunidade.

O menino foi encontrado com vida quatro dias depois, a cerca de 4 quilômetros do local onde mora a família. As investigações seguem em andamento.

Enquanto isso, as buscas pelas crianças mobilizaram uma grande operação na região. Uma força-tarefa formada por mais de 260 agentes já percorreu cerca de 200 quilômetros de áreas de mata, além de trechos do Rio Mearim, lagos e regiões alagadas próximas à comunidade.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)