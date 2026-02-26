Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Avó das crianças desaparecidas em Bacabal faz revelação após 52 dias do sumiço; confira

Desde o desaparecimento de crianças, a rotina da família foi profundamente afetada com abalos físicos e emocionais

Gabrielle Borges
fonte

Allan Michael e Agatha Isabelle estão desaparecidos desde o último dia 4 de janeiro (Reprodução / Redes sociais)

Passados 52 dias do desaparecimento de Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, no quilombo São Sebastião dos Pretos, na zona rural de Bacabal, a avó das crianças falou pela primeira vez sobre o assunto.

Ágatha e Allan desapareceram no dia 4 de janeiro, após saírem de casa acompanhados do primo, Anderson Kauan, de 8 anos, para procurar um pé de maracujá nas proximidades da comunidade. Quatro dias após o sumiço, Anderson foi localizado com vida a cerca de quatro quilômetros do quilombo. Desde então, o caso mobiliza familiares, moradores e forças de segurança.

O que disse a avó das crianças desaparecidas?

Em entrevista ao canal de Paulo Mathias, Francisca Cardoso declarou que não acredita que as crianças permaneçam na região. “Eu creio que no mato eles não estão mais. Alguém levou eles daqui”, disse.

As circunstâncias do desaparecimento das duas crianças seguem sendo apuradas pelas autoridades, enquanto familiares mantêm a expectativa por respostas. Mais de 260 agentes participaram das operações, que já percorreram cerca de 200 quilômetros de áreas de mata fechada, além de trechos do Rio Mearim, lagos e regiões alagadas.

Apesar da angústia pela falta de respostas, a avó das crianças, Francisca Cardoso, reconhece o empenho das equipes envolvidas. “Até agora nenhuma informação. Não é falta de procura, nunca ficou gente sem procurar as crianças. Todos os dias eles estão na busca”, afirmou.

VEJA MAIS

image Crianças desaparecidas em Bacabal: polícia trabalha com hipótese de queda em rio
A ausência de pistas materiais dificulta e amplia o mistério em torno do caso na tentativa de esclarecer o que aconteceu com as duas crianças


image Desaparecimento de crianças em Bacabal completa um mês; saiba como estão as investigações
A força-tarefa chegou a reunir mais de mil pessoas nas varreduras realizadas na região; irmãos estão desaparecidos desde o dia 4 de janeiro


image Marinha reforça buscas por crianças desaparecidas no Maranhão
Uma equipe foi enviada de São Luís a Bacabal nesse sábado (17) e deve chegar no município por volta das 15h


 

Ainda assim, ela sustenta a convicção de que os netos não estejam mais na mata. Segundo Francisca, a intensidade das buscas reforça a suspeita de que as crianças possam ter sido levadas por alguém.

“Do jeito que fizeram essa busca nessa mata todinha, com cachorro, com drone, com helicóptero...”, argumentou. Para a avó, o fato de nenhum vestígio ter sido encontrado até agora levanta dúvidas sobre a permanência das crianças na área onde desapareceram. “Viram que o movimento aqui naquele dia estava pouco, viram as crianças e levaram”, completou.

Impactos emocionais na família

Desde o desaparecimento, a rotina da família foi profundamente afetada. Francisca relata que enfrenta abalos físicos e emocionais diante da incerteza sobre o paradeiro dos netos.

“Eu me desesperei, quase que eu morro, minha pressão subiu. Até hoje eu tô aqui com a minha cabeça doendo, sem poder me alimentar direito”, contou.

Mesmo diante do sofrimento, ela diz manter a esperança de reencontrar Ágatha e Allan com vida. “Passa muita coisa na minha cabeça. Passam coisas boas, passam coisas ruins. Ainda passam coisas boas porque não foram encontrados na mata. Eu creio no meu coração e na minha mente que eles estão vivos, com alguém”, finalizou.

O caso segue sob investigação, enquanto familiares aguardam novas informações sobre o paradeiro das crianças.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

crianças desaparecem no maranhão

irmãos desaparecidos em bacabal
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

histórico

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico

22.02.26 15h57

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Avó das crianças desaparecidas em Bacabal faz revelação após 52 dias do sumiço; confira

Desde o desaparecimento de crianças, a rotina da família foi profundamente afetada com abalos físicos e emocionais

26.02.26 8h44

BRASIL

Mulher morre baleada pelo ex-marido um dia após ter medida protetiva negada

O atual companheiro da vítima também morreu; filhos da vítima estavam no momento em que crime ocorreu

25.02.26 17h53

NOVA HIPÓTESE

Crianças desaparecidas em Bacabal: polícia trabalha com hipótese de queda em rio

A ausência de pistas materiais dificulta e amplia o mistério em torno do caso na tentativa de esclarecer o que aconteceu com as duas crianças

24.02.26 8h57

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda