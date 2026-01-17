Capa Jornal Amazônia
Marinha reforça buscas por crianças desaparecidas no Maranhão

Uma equipe foi enviada de São Luís a Bacabal nesse sábado (17) e deve chegar no município por volta das 15h

Lívia Ximenes
Allan Michel, de 4 anos, e Ágata Isabelle, de 6 anos, desapareceram no dia 3 de janeiro de 2026 (Reprodução)

Uma equipe de mergulhadores da Marinha foi enviada de São Luís a Bacabal, no Maranhão, para reforçar as buscas às crianças desaparecidas. Os irmãos Ágata Isabelle, de 6 anos, e Allan Michel, de 4 anos, estão sumidos há 14 dias. Nesse sábado (17), 11 militares integram a operação, segundo o governador Carlos Brandão.

Ágata e Allan foram vistos pela última vez no dia 3 de janeiro, domingo, enquanto brincavam na rua. As crianças estavam com um primo, identificado como Anderson Kauã, de 8 anos, que também desapareceu. O menino foi encontrado no dia 7 de janeiro.

O reforço conta, também, com lancha voadeira, moto aquática e side sonar, equipamento que pode localizar objetos submersos em águas turvas e/ou profundas utilizando ondas sonoras. Além disso, segundo o governador do Maranhão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ampliou as atividades em campos e rodovias. Até o momento, já ocorreu varredura em área de mata de mais de 3,2 quilômetros quadrados, conforme o Corpo de Bombeiros.

A procura pelas crianças em um lago da região foram intensificadas na quinta-feira (15). As equipes da operação incluíram o Rio Mearim nas buscas. Na quarta-feira (14), o Pará enviou sete bombeiros e dois cães farejadores ao estado, assim como o Ceará, que destinou cinco bombeiros e quatro cães farejadores.

