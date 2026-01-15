O que é torção gástrica? Causa da morte de cadela que ajudou nas buscas por crianças desaparecidas

A cadela Iara, que ajudava nas buscas pelas crianças que desapareceram recentemente em Bacabal (Maranhão), morreu na madrugada desta quinta-feira (15), vítima de uma torção gástrica. Ao todo, já são 12 dias de procura por Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos, que desapareceram desde o dia 4 de janeiro e a principal suspeita é que os irmãos possam ter sido vendidos.

Em seus últimos minutos de vida, a cadelinha, que estava junto com a equipe de bombeiros auxiliando na tentativa de resgate, começou a se sentir mal quando estava próxima ao destino final da missão. Pouco tempo depois de sentir os sintomas da torção gástrica, Iara, de 5 anos, morreu nos braços de seu condutor.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará manifesta profundo pesar pelo falecimento da cadela Iara, integrante da Companhia de Busca com Cães, durante o deslocamento para uma operação no interior do estado do Maranhão (...) Neste momento de luto, o CBMCE se solidariza com todo o efetivo da Companhia de Busca com Cães, desejando força para seguir na missão, mesmo diante de uma perda tão dolorosa”, diz a nota publicada no Instagram do Corpo de Bombeiros.

O que é torção gástrica?

A torção gástrica, também conhecida como Dilatação Vólvulo Gástrica (DVG) em cães, é uma condição que pode provocar uma dilatação excessiva e torção do estômago do animal. Segundo informações do blog Petz, essa dilatação no estômago, semelhante a um balão de ar, pode bloquear o fluxo sanguíneo para o estômago e outros órgãos vitais, causando assim, complicações mais sérias, como a própria morte do cão.

Quais os principais sintomas?

Ainda segundo informações do blog Petz, os principais sinais de alerta para os sintomas dessa condição são:

Cão andando de um lado para o outro, gemendo ou lambendo os lábios excessivamente;

Barriga dura, tensa e aumentando rapidamente;

Vontade de vomitar sem sucesso;

Vômito de pequenas quantidades de saliva espumosa;

Babar mais do que o normal;

Respiração ofegante ou boca aberta por muito tempo;

Letargia, gengivas pálidas e pulso fraco, podendo até desmaiar.

Confira algumas dicas para prevenir a torção gástrica:

Apesar de ser uma condição que pode acarretar complicações mais graves, a torção gástrica pode ser prevenida com alguns cuidados:

Tente dividir a ração diária em refeições menores ao longo do dia;

Se possível, utilize um comedouro lento para evitar que seu cão coma muito rápido;

E por fim, não deixe que seu pet se exercite de forma intensa por pelo menos uma hora antes e depois das refeições.

