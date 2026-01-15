Capa Jornal Amazônia
'Foram vendidos', diz voluntário que ajuda na busca de crianças desaparecidas no Maranhão

Os trabalhos seguem de forma contínua, 24 horas por dia, na tentativa de localizar as crianças desaparecidas

Gabrielle Borges
fonte

Ágata Isabelle, de 6 anos, e Allan Michael (de laranja) , de 4 anos, estão desaparecidos desde domingo (4). Anderson foi encontrado no dia (7) (Reprodução / TV Mirante)

Um voluntário envolvido nas buscas pelas duas crianças desaparecidas em Bacabal, Maranhão, levantou a suspeita de que os irmãos possam ter sido vendidos. A hipótese surgiu diante da falta de pistas concretas sobre o paradeiro das crianças, mesmo após quase 13 dias de buscas intensas.

As buscas por Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos, chegaram ao 12º dia nesta quinta-feira (15). A força-tarefa envolve equipes de resgate do Maranhão, militares do Exército Brasileiro e voluntários que se mobilizaram após a ampla repercussão do caso.

Os trabalhos seguem de forma contínua, 24 horas por dia, na tentativa de localizar as crianças desaparecidas.

Crianças desaparecem no Maranhão após saírem para brincar
Dois meninos e uma menina, entre 4 e 8 anos, foram vistos pela última vez na tarde desse domingo (4) na comunidade quilombola São Sebastião dos Pretos, em Bacabal


Crianças desaparecidas em Bacabal, no Maranhão; veja como estão as buscas
Uma das três crianças foi encontrada com vida na última quarta-feira (7); as outras duas seguem desaparecidas


Crianças desaparecidas no Maranhão: entenda o que aconteceu e veja a cronologia dos fatos
Dois meninos e uma menina da mesma família desapareceram no dia 4 de janeiro. Um dos meninos foi encontrado com vida após quatro dias

Veja o vídeo do voluntário

Anderson Kauan, de 8 anos, foi localizado no dia 7 de janeiro em uma estrada próxima ao rio Mearim, a cerca de 100 metros de distância. Ele estava debilitado e sem roupas. Após ser atendido, Anderson passou por exames que confirmaram que ele não sofreu abuso sexual.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.)

Palavras-chave

Brasil

maranhão

crianças desaparecidas

crianças desaparecem no maranhão
Pesquisa

A Genial/Quaest ouviu presencialmente 2.004 brasileiros, em 120 municípios, entre os dias 8 a 11 de janeiro

15.01.26 7h58

15.01.26 7h58

08.01.26 21h22

08.01.26 21h22

BRASIL

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

08.01.26 9h03

BRASIL

Menino de 8 anos é encontrado com vida após quatro dias desaparecido no Maranhão

07.01.26 17h36

07.01.26 17h36

CRIME

O crime ocorreu na frente do neto da vítima, em junho de 2024

14.01.26 13h11

14.01.26 13h11

BRASIL

Homem finge que morreu e organiza velório para saber quem iria ao funeral

19.01.23 11h56

19.01.23 11h56

BRASIL

Dois meninos e uma menina da mesma família desapareceram no dia 4 de janeiro. Um dos meninos foi encontrado com vida após quatro dias

13.01.26 10h56

13.01.26 10h56

