'Foram vendidos', diz voluntário que ajuda na busca de crianças desaparecidas no Maranhão

Um voluntário envolvido nas buscas pelas duas crianças desaparecidas em Bacabal, Maranhão, levantou a suspeita de que os irmãos possam ter sido vendidos. A hipótese surgiu diante da falta de pistas concretas sobre o paradeiro das crianças, mesmo após quase 13 dias de buscas intensas.

As buscas por Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos, chegaram ao 12º dia nesta quinta-feira (15). A força-tarefa envolve equipes de resgate do Maranhão, militares do Exército Brasileiro e voluntários que se mobilizaram após a ampla repercussão do caso.

Os trabalhos seguem de forma contínua, 24 horas por dia, na tentativa de localizar as crianças desaparecidas.

Anderson Kauan, de 8 anos, foi localizado no dia 7 de janeiro em uma estrada próxima ao rio Mearim, a cerca de 100 metros de distância. Ele estava debilitado e sem roupas. Após ser atendido, Anderson passou por exames que confirmaram que ele não sofreu abuso sexual.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.)