Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Crianças desaparecidas em Bacabal, no Maranhão; veja como estão as buscas

Uma das três crianças foi encontrada com vida na última quarta-feira (7); as outras duas seguem desaparecidas

Estadão Conteúdo
fonte

Anderson Kauan, de 8 anos, Ágata Isabelle, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos, estão desaparecidos desde domingo (4) (Reprodução / TV Mirante)

Duas das três crianças que desapareceram no domingo, 4, após saírem para brincar no Quilombo de São Sebastião dos Pretos, na cidade de Bacabal, no Maranhão, ainda são procuradas por autoridades e moradores da região.

As crianças de 8, 5 e 4 anos não retornaram para casa no domingo após saírem para brincar. As buscas pelos desaparecidos chega ao quinto dia nesta quinta-feira, 8.

Na quarta-feira, 7, uma das crianças, de 8 anos, foi encontrada com vida, segundo o governador do Maranhão, Carlos Brandão (sem partido).

Kauã foi localizado em uma estrada no povoado de Santa Rosa, próximo ao local onde havia desaparecido. O menino foi levado ao Hospital Geral de Bacabal para exames. Ágata Isabelle, de 5 anos, e Allan Michael, de 4 anos, ainda não foram encontrados.

As operações de busca são coordenadas pela Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Os agentes utilizam cães farejadores, helicópteros e um efetivo por terra na região.

O prefeito de Bacabal, Roberto Costa, diz que as equipes de buscas estão concentradas no local onde Kauã foi localizado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DESAPARECIMENTO

CRIANÇAS

BABACAL

MARANHÃO

BUSCAS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda