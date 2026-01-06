Crianças desaparecem no Maranhão após saírem para brincar

Na comunidade quilombola São Sebastião dos Pretos, em Bacabal (Maranhão), três crianças estão desaparecidas desde a tarde do último domingo (4). Identificadas como Anderson Kauan, de 8 anos, Ágata Isabelle, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos, elas foram vistas pela última vez enquanto brincavam na rua, por volta das 15h. As crianças estavam acostumadas a brincar juntas.

Os três são da mesma família —- enquanto Ágata e Allan são irmãos, Anderson é primo deles. O prefeito de Bacabal, Roberto Costa, comunicou o desaparecimento oficial por meio das redes sociais. O secretário de Segurança do Maranhão, Maurício Ribeiro Martins, enviou uma equipe para auxiliar nas operações. De igual maneira, o governador Carlos Brandão disponibilizou profissionais para intensificar as buscas por via terrestre e aérea.

Desde o dia do desaparecimento, membros do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Centro Tático Aéreo (CTA) procuram por Anderson, Ágata e Allan. Moradores da região e familiares das crianças também auxiliam nas buscas. Até o momento da publicação dessa matéria, não há atualizações sobre o paradeiro dos desaparecidos.