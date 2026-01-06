Crianças desaparecem no Maranhão após saírem para brincar
Dois meninos e uma menina, entre 4 e 8 anos, foram vistos pela última vez na tarde desse domingo (4) na comunidade quilombola São Sebastião dos Pretos, em Bacabal
Na comunidade quilombola São Sebastião dos Pretos, em Bacabal (Maranhão), três crianças estão desaparecidas desde a tarde do último domingo (4). Identificadas como Anderson Kauan, de 8 anos, Ágata Isabelle, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos, elas foram vistas pela última vez enquanto brincavam na rua, por volta das 15h. As crianças estavam acostumadas a brincar juntas.
Os três são da mesma família —- enquanto Ágata e Allan são irmãos, Anderson é primo deles. O prefeito de Bacabal, Roberto Costa, comunicou o desaparecimento oficial por meio das redes sociais. O secretário de Segurança do Maranhão, Maurício Ribeiro Martins, enviou uma equipe para auxiliar nas operações. De igual maneira, o governador Carlos Brandão disponibilizou profissionais para intensificar as buscas por via terrestre e aérea.
Desde o dia do desaparecimento, membros do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Centro Tático Aéreo (CTA) procuram por Anderson, Ágata e Allan. Moradores da região e familiares das crianças também auxiliam nas buscas. Até o momento da publicação dessa matéria, não há atualizações sobre o paradeiro dos desaparecidos.
