VÍDEO: jovem mostra antes e depois do shape e acne chama atenção

Influenciador afirma que acne é genética, mas comentários levantam dúvidas sobre o uso de anabolizantes

Hannah Franco
fonte

Antes e depois de influenciador divide opiniões nas redes. (Instagram/guilift2)

O influenciador fitness Guilherme Ribeiro chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um vídeo com o antes e depois de sua evolução física. Segundo ele, a transformação começou aos 12 anos e já soma seis anos de treinos intensos.

No entanto, além do ganho de massa muscular, outro detalhe acabou se tornando o principal assunto nos comentários: o aumento significativo da quantidade de acne espalhada pelo corpo.

Na publicação, Guilherme escreveu: “Fui fazer meu antes e depois desse ano, mas percebi que tava melhor no começo”. A frase faz referência ao fato de que, no início do ano passado, ele apresentava menos espinhas. Em outros vídeos, o influenciador afirma que a acne seria uma condição genética e que realiza tratamento para controlar as inflamações.

Nos comentários, alguns seguidores levantaram hipóteses sobre possível uso de esteroides anabolizantes — prática que pode estar associada a acne severa como efeito colateral. “Limites né irmão, até onde vale a pena ir por estética”, comentou um internauta. Outro escreveu: “Se você tava buscando um shape de Chokito, parabéns! Objetivo alcançado”.

Em outras publicações, o influenciador explica que pratica o chamado bulking, que é uma estratégia nutricional e de treinamento voltada para o ganho de massa muscular (hipertrofia). O método consiste em consumir mais calorias do que o corpo gasta, criando um superávit calórico, aliado a treinos de alta intensidade.

Até o momento, o influenciador não comentou diretamente as suposições, mas segue compartilhando sua rotina de treinos e cuidados com a pele.

Fitness

shape

ante se depois
Brasil
