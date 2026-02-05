VÍDEO: homens fazem avaliação de shape na chuva durante seletiva de fisiculturismo em Belém

A Estação das Docas, em Belém, foi palco de uma cena inusitada na última quarta-feira (4): candidatos a fisiculturistas participaram de uma avaliação de shape mesmo sob chuva. A seletiva integrou a edição itinerante do projeto Casa dos Campeões On The Road, que percorre capitais brasileiras em busca de novos talentos para o fisiculturismo e o universo fitness.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, os participantes aparecem sem camisa durante a avaliação física, enquanto uma forte chuva cai sobre o espaço turístico da capital paraense. “Nem a chuva parou a maior avaliação de shape do mundo”, escreveu a organização na publicação.

VEJA MAIS

O evento reuniu atletas amadores e entusiastas da modalidade, que passaram por análises técnicas e apresentações corporais diante da equipe responsável pela curadoria do projeto. Ao final da seletiva, apenas cinco candidatos foram escolhidos para avançar à etapa final.

A iniciativa tem como objetivo dar visibilidade a atletas fora do circuito profissional e criar oportunidades de desenvolvimento no cenário do fisiculturismo nacional. O projeto é liderado pela Max Titanium e já passou por diversas cidades do país.

Entre os presentes em Belém estava o influenciador e fisiculturista Bitelo, que acompanhou as avaliações e interagiu com o público. Além da seletiva, a passagem do projeto pelo Pará também incluiu o encontro com Jimmy Costa, morador de Melgaço, no Marajó, que viralizou nas redes sociais ao compartilhar o sonho de se tornar fisiculturista.

A Casa dos Campeões On The Road segue com agenda em outras capitais brasileiras ao longo dos próximos meses, ampliando o alcance do projeto e revelando novos nomes da modalidade.