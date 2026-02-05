Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

VÍDEO: homens fazem avaliação de shape na chuva durante seletiva de fisiculturismo em Belém

Evento nacional ocorreu na Estação das Docas e faz parte do projeto Casa dos Campeões On The Road, que busca novos talentos pelo país

Hannah Franco
fonte

Seletiva de fisiculturismo reúne homens sem camisa sob chuva em Belém (Instagram/@maxtitaniumsuplementos)

A Estação das Docas, em Belém, foi palco de uma cena inusitada na última quarta-feira (4): candidatos a fisiculturistas participaram de uma avaliação de shape mesmo sob chuva. A seletiva integrou a edição itinerante do projeto Casa dos Campeões On The Road, que percorre capitais brasileiras em busca de novos talentos para o fisiculturismo e o universo fitness.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, os participantes aparecem sem camisa durante a avaliação física, enquanto uma forte chuva cai sobre o espaço turístico da capital paraense. “Nem a chuva parou a maior avaliação de shape do mundo”, escreveu a organização na publicação.

O evento reuniu atletas amadores e entusiastas da modalidade, que passaram por análises técnicas e apresentações corporais diante da equipe responsável pela curadoria do projeto. Ao final da seletiva, apenas cinco candidatos foram escolhidos para avançar à etapa final.

A iniciativa tem como objetivo dar visibilidade a atletas fora do circuito profissional e criar oportunidades de desenvolvimento no cenário do fisiculturismo nacional. O projeto é liderado pela Max Titanium e já passou por diversas cidades do país.

Entre os presentes em Belém estava o influenciador e fisiculturista Bitelo, que acompanhou as avaliações e interagiu com o público. Além da seletiva, a passagem do projeto pelo Pará também incluiu o encontro com Jimmy Costa, morador de Melgaço, no Marajó, que viralizou nas redes sociais ao compartilhar o sonho de se tornar fisiculturista.

A Casa dos Campeões On The Road segue com agenda em outras capitais brasileiras ao longo dos próximos meses, ampliando o alcance do projeto e revelando novos nomes da modalidade.

Palavras-chave

fisiculturismo

shape

Fitness

Bitelo
Belém
.
