Atletas paraenses encaram desafio de representar o Estado no Mister Universe Brasil, em Minas Gerais Liderados por Augusto Kzan, fisiculturistas do Pará buscam destaque em um dos principais campeonatos do país Iury Costa 25.10.25 8h00 Representantes do Pará no Mr.Universe (Foto: Cristino Martins/ O Liberal) Neste fim de semana, o Pará terá representantes em um dos maiores palcos do fisiculturismo nacional. A equipe paraense liderada pelo atleta e preparador Augusto Kzan embarca para Belo Horizonte (MG) para disputar o Mister Universe Brasil, evento internacional da IFBB (Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness) que reúne competidores de todo o mundo. As apresentações acontecem neste sábado (25) e domingo (26), com expectativa de alto nível técnico e emocional. “Eu comecei em 2018 e já tenho uma trajetória e um currículo de competições a nível nacional e internacional. E estamos aqui em mais uma preparação nessa modalidade de fisiculturismo, uma modalidade que vem crescendo, furando a bolha e atraindo muitos jovens”, contou Augusto, que além de competir, também é o técnico responsável por preparar os demais atletas da delegação. Augusto Kzan, atleta de fisiculturismo (Foto: Cristino Martins/ O Liberal) Entre os atletas que viajam com ele estão Nicole Garcia, esposa de Augusto, além de Márcio Emiliano, Gerson e João, de Marabá. Para Kzan, o evento representa não apenas um desafio esportivo, mas também a realização de um sonho coletivo: o de colocar o fisiculturismo paraense em evidência nacional e internacional. “O evento acontecerá em Belo Horizonte e é um campeonato internacional, o Mundial da IFBB, o Mister Universe, onde você vai presenciar atletas do mundo todo. Eu estarei levando cinco atletas, contando comigo, que também vou competir e preparar os meus atletas”, explicou o treinador. A classificação para o Mister Universe foi conquistada em setembro, durante uma competição realizada em Belém. Na ocasião, Augusto garantiu vaga ao ser campeão em suas categorias e também levou 12 atletas, que, sob sua orientação, venceram todas as disputas que participaram. “Foi um evento qualificatório para o Mister Universe. Eu competi, garanti minha vaga e também ganhei o título de top coach do campeonato. Todos os meus atletas saíram campeões, graças a Deus”, relembrou. O Mister Universe Brasil é uma das competições mais prestigiadas do calendário da IFBB e funciona como porta de entrada para o cartão profissional, documento que permite aos atletas disputar eventos internacionais com premiação em dinheiro. “Como somos atletas amadores, vale troféu, mas é um campeonato que garante o cartão profissional, que é dado ao overall, o campeão dos campeões da noite. A partir daí, o atleta pode se profissionalizar e competir por prêmios em dinheiro”, explicou Augusto. Nos últimos anos, o fisiculturismo vem furando a bolha e ganhando espaço no Brasil, especialmente entre os jovens da geração Z. O fenômeno cresceu ainda mais após o sucesso de Ramon Dino, primeiro brasileiro campeão do Mr. Olympia, o maior evento do mundo na modalidade. “A história é engraçada. A Nicole foi uma grande incentivadora minha no início, ela que me impulsionou. Hoje ela também é personal graduada e está se preparando para mais um evento. É muito bom ver o esporte se expandindo e inspirando novas pessoas”, afirmou Kzan. Augusto Kzan e Nicole Garcia, casal de atletas de fisiculturismo (Foto: Cristino Martins/O Liberal) O Mister Universe Brasil acontece neste sábado (25), a partir das 10h, e segue até domingo (26), às 22h, em Belo Horizonte (MG). Os campeões da edição garantem vaga direta em competições internacionais da IFBB, incluindo o Mister Universe Pro e o Arnold Classic South America. Para Augusto, o momento é de foco total e orgulho por representar o Pará em um dos palcos mais importantes do fisiculturismo. "É um orgulho muito grande poder representar nosso Estado em uma competição desse nível. A preparação é intensa, física e mental, mas estamos prontos. Queremos mostrar que o Pará tem força e talento no fisiculturismo também." 