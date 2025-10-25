Atletas paraenses encaram desafio de representar o Estado no Mister Universe Brasil, em Minas Gerais

Neste fim de semana, o Pará terá representantes em um dos maiores palcos do fisiculturismo nacional. A equipe paraense liderada pelo atleta e preparador Augusto Kzan embarca para Belo Horizonte (MG) para disputar o Mister Universe Brasil, evento internacional da IFBB (Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness) que reúne competidores de todo o mundo. As apresentações acontecem neste sábado (25) e domingo (26), com expectativa de alto nível técnico e emocional.

“Eu comecei em 2018 e já tenho uma trajetória e um currículo de competições a nível nacional e internacional. E estamos aqui em mais uma preparação nessa modalidade de fisiculturismo, uma modalidade que vem crescendo, furando a bolha e atraindo muitos jovens”, contou Augusto, que além de competir, também é o técnico responsável por preparar os demais atletas da delegação.

Augusto Kzan, atleta de fisiculturismo (Foto: Cristino Martins/ O Liberal)



Entre os atletas que viajam com ele estão Nicole Garcia, esposa de Augusto, além de Márcio Emiliano, Gerson e João, de Marabá. Para Kzan, o evento representa não apenas um desafio esportivo, mas também a realização de um sonho coletivo: o de colocar o fisiculturismo paraense em evidência nacional e internacional.

“O evento acontecerá em Belo Horizonte e é um campeonato internacional, o Mundial da IFBB, o Mister Universe, onde você vai presenciar atletas do mundo todo. Eu estarei levando cinco atletas, contando comigo, que também vou competir e preparar os meus atletas”, explicou o treinador.

A classificação para o Mister Universe foi conquistada em setembro, durante uma competição realizada em Belém. Na ocasião, Augusto garantiu vaga ao ser campeão em suas categorias e também levou 12 atletas, que, sob sua orientação, venceram todas as disputas que participaram.

“Foi um evento qualificatório para o Mister Universe. Eu competi, garanti minha vaga e também ganhei o título de top coach do campeonato. Todos os meus atletas saíram campeões, graças a Deus”, relembrou.

O Mister Universe Brasil é uma das competições mais prestigiadas do calendário da IFBB e funciona como porta de entrada para o cartão profissional, documento que permite aos atletas disputar eventos internacionais com premiação em dinheiro.

“Como somos atletas amadores, vale troféu, mas é um campeonato que garante o cartão profissional, que é dado ao overall, o campeão dos campeões da noite. A partir daí, o atleta pode se profissionalizar e competir por prêmios em dinheiro”, explicou Augusto.

Nos últimos anos, o fisiculturismo vem furando a bolha e ganhando espaço no Brasil, especialmente entre os jovens da geração Z. O fenômeno cresceu ainda mais após o sucesso de Ramon Dino, primeiro brasileiro campeão do Mr. Olympia, o maior evento do mundo na modalidade.

“A história é engraçada. A Nicole foi uma grande incentivadora minha no início, ela que me impulsionou. Hoje ela também é personal graduada e está se preparando para mais um evento. É muito bom ver o esporte se expandindo e inspirando novas pessoas”, afirmou Kzan.

Augusto Kzan e Nicole Garcia, casal de atletas de fisiculturismo (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

O Mister Universe Brasil acontece neste sábado (25), a partir das 10h, e segue até domingo (26), às 22h, em Belo Horizonte (MG). Os campeões da edição garantem vaga direta em competições internacionais da IFBB, incluindo o Mister Universe Pro e o Arnold Classic South America.

Para Augusto, o momento é de foco total e orgulho por representar o Pará em um dos palcos mais importantes do fisiculturismo.

“É um orgulho muito grande poder representar nosso Estado em uma competição desse nível. A preparação é intensa, física e mental, mas estamos prontos. Queremos mostrar que o Pará tem força e talento no fisiculturismo também.”