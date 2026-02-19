Nikolas Ferreira se manifesta sobre queda de escola que homenageou Lula; confira

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou nesta quarta-feira (18) sobre o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói para a Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro.

A escola de samba, que havia desfilado com o samba-enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, foi uma das que participaram do Grupo Especial, mas terminou o desfile com a menor pontuação, 264,6 pontos, o que resultou na queda para uma divisão inferior.

Em sua declaração no X, Nikolas Ferreira afirmou que o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói reflete “como Lula está afundando o Brasil”, fazendo uma analogia entre a derrota da escola e sua visão política sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Polêmica com fantasia de ala da Acadêmicos de Niterói

O parlamentar também criticou a representação de "neoconservadores" durante o desfile, que foram retratados em latas nas alegorias da escola. Nikolas afirmou que as figuras, em sua opinião, representam intolerância religiosa e afirmou que acionaria o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra a agremiação.

Ele apontou o presidente da Acadêmicos de Niterói, Wallace Palhares, como “autor intelectual” da alegoria que, segundo ele, teria conotação agressiva e preconceituosa. A polêmica gerada pelo desfile e as críticas de Nikolas Ferreira continuam a ser debatidas nas redes sociais e na política.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).