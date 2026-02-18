Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Novo Repartimento recebe R$ 2,7 mi do governo federal após sequência de desastres

Município paraense está entre sete cidades brasileiras beneficiadas pelo MIDR com recursos para ações de recuperação após chuvas intensas e estiagem severa

Fabyo Cruz
fonte

Novo Repartimento (PA) (Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará)

Novo Repartimento, no sudeste do Pará, foi autorizado a receber R$ 2.774.500,00 do Governo Federal para ações de recuperação em áreas afetadas por desastres naturais. A medida foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (18/2). A cidade paraense está entre os sete municípios contemplados nesta etapa de repasses do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), que somam R$ 5,6 milhões para ações de resposta e recuperação em diferentes regiões do país.

Os recursos destinados à cidade de Novo Repartimento serão aplicados conforme Plano de Trabalho aprovado no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). O valor será transferido na modalidade de Transferência Legal e deverá ser utilizado exclusivamente nas ações previstas para reconstrução e recuperação de áreas afetadas.

A liberação ocorre após uma sequência de eventos extremos que atingiram o município nos últimos anos. Em fevereiro de 2026, fortes chuvas superiores a 90 milímetros em curto período provocaram alagamentos, principalmente em áreas mais baixas e próximas a cursos d’água.

Em 2025, a intensidade das precipitações agravou a situação de pontes na zona rural, como na Vila Belo Monte, resultando em acidentes e no isolamento de comunidades, além de expor a fragilidade da infraestrutura frente a eventos climáticos intensos.

No fim de 2024, o cenário foi de estiagem severa. Novo Repartimento obteve reconhecimento federal de situação de emergência devido à seca, que comprometeu o abastecimento de água e impactou a agricultura local.

Segundo o MIDR, os repasses levam em conta critérios técnicos como a magnitude dos desastres, o número de desabrigados e desalojados e as necessidades apresentadas nos planos de trabalho enviados pelas prefeituras.

O prazo de execução das ações será de 365 dias a partir da publicação da portaria. Ao final da vigência, o município deverá apresentar prestação de contas no prazo estabelecido pela legislação federal.

A liberação dos valores está condicionada ao cumprimento das exigências técnicas previstas nas normas da Defesa Civil Nacional, incluindo a comprovação da execução das obras e a correta aplicação dos recursos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novo repartimento

desastres naturais

ministerio da integração e do desenvolvimento regional
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Mulher de 23 anos é encontrada morta em casa; marido não sabe explicar o que aconteceu

A vítima estava com marcas de violência. A Polícia Civil foi acionada nessa terça-feira (17)

17.02.26 20h26

PROPOSTA

Projeto de lei propõe porte de arma para pessoas trans

Proposta altera Estatuto do Desarmamento e considera autodeclaração de gênero

18.02.26 8h37

BRASIL

Adolescente de 15 anos é vítima de estupro coletivo em casa de amiga

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente relatou que foi convidada pela amiga, por meio das redes sociais, para ir até a residência dela

16.02.26 9h13

BEIJO QUÁDRUPLO?

Foto de Ancelotti beijando 3 mulheres ao mesmo tempo no carnaval viraliza; veja se é fato ou fake!

Nos últimos dias, o técnico da seleção brasileira já foi visto curtindo o carnaval na Bahia e no Rio de Janeiro

16.02.26 15h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda