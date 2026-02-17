Mulher de 23 anos é encontrada morta em casa; marido não sabe explicar o que aconteceu

Uma mulher de 23 anos, que não teve o nome revelado, foi encontrada morta e com sinais de violência dentro da casa onde morava, na Quadra 105 do Recanto das Emas, no Distrito Federal (DF). A Polícia Civil (PCDF) foi ao local após o marido da vítima ligar para a 27ª Delegacia, nessa terça-feira (17). Segundo as autoridades, o homem, que também não teve informações divulgadas, não sabe explicar o que aconteceu com a esposa.

VEJA MAIS

Apurações preliminares apontam que a mulher morreu entre a noite de segunda-feira (16) e a madrugada de terça-feira. A residência do casal é localizada próxima ao batalhão do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Durante depoimento, o marido da vítima não soube dizer a razão de não ter procurado as autoridades para pedir socorro.

O caso é investigado como feminicídio, visto que há incoerências na fala do homem, além da presença de lesões físicas aparentes no corpo da mulher. De acordo com informações do Metrópoles, o casal é natural do Piauí e vivia há anos no DF.