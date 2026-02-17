Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mulher de 23 anos é encontrada morta em casa; marido não sabe explicar o que aconteceu

A vítima estava com marcas de violência. A Polícia Civil foi acionada nessa terça-feira (17)

Lívia Ximenes
fonte

A morte é investigada como feminicídio (O Liberal / Arquivo)

Uma mulher de 23 anos, que não teve o nome revelado, foi encontrada morta e com sinais de violência dentro da casa onde morava, na Quadra 105 do Recanto das Emas, no Distrito Federal (DF). A Polícia Civil (PCDF) foi ao local após o marido da vítima ligar para a 27ª Delegacia, nessa terça-feira (17). Segundo as autoridades, o homem, que também não teve informações divulgadas, não sabe explicar o que aconteceu com a esposa.

VEJA MAIS

image Brasileira morta nos EUA tinha ordem protetiva contra ex; igreja faz 'vaquinha' para família

image Brasileiro mata ex-companheira e se esfaqueia nos Estados Unidos, segundo autoridades
A vítima, também brasileira, foi identificada como Adriana Barbosa, de 46 anos. O homem, Marcos Marques-Leal, de 57 anos, estava com ferimentos graves

image Suspeito de tentativa de feminicídio é preso em Terra Alta
O suspeito foi detido em cumprimento a um mandado.

Apurações preliminares apontam que a mulher morreu entre a noite de segunda-feira (16) e a madrugada de terça-feira. A residência do casal é localizada próxima ao batalhão do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Durante depoimento, o marido da vítima não soube dizer a razão de não ter procurado as autoridades para pedir socorro.

O caso é investigado como feminicídio, visto que há incoerências na fala do homem, além da presença de lesões físicas aparentes no corpo da mulher. De acordo com informações do Metrópoles, o casal é natural do Piauí e vivia há anos no DF.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Feminicídio

mulher encontrada morta

Distrito Federal
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

CRIME DE RACISMO

Argentina é presa após gesto racista contra funcionários de bar no Rio de Janeiro

Em janeiro deste ano, a jovem foi filmada fazendo gestos de macaco contra alguns homens no Brasil

06.02.26 17h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Adolescente de 15 anos é vítima de estupro coletivo em casa de amiga

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente relatou que foi convidada pela amiga, por meio das redes sociais, para ir até a residência dela

16.02.26 9h13

BEIJO QUÁDRUPLO?

Foto de Ancelotti beijando 3 mulheres ao mesmo tempo no carnaval viraliza; veja se é fato ou fake!

Nos últimos dias, o técnico da seleção brasileira já foi visto curtindo o carnaval na Bahia e no Rio de Janeiro

16.02.26 15h51

SIGILO FISCAL

Entenda a investigação sobre o vazamento de dados da Receita no STF

PF cumpre mandados em 3 estados e apura acesso indevido a sigilo fiscal

17.02.26 9h26

'AQUI NÃO É CHIQUEIRO'

Prefeitura chama de 'corno' quem joga lixo na rua em campanha contra descarte irregular

Placas com frases provocativas foram instaladas em pontos críticos para conscientizar moradores sobre o descarte irregular

17.02.26 11h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda