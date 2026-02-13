Suspeito de tentativa de feminicídio é preso em Terra Alta

Um homem investigado em uma tentativa de feminicídio foi preso pela Polícia Civil em Terra Alta, no nordeste do Pará. O suspeito foi detido na quinta-feira (12), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Segundo as informações iniciais, o suspeito teria esfaqueado a sua ex-companheira.

A ação foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Castanhal e da Superintendência de Castanhal. O suspeito estaria escondido e foi localizado em um imóvel que pertence a familiares.

O caso

Em dezembro de 2025, a Guarda Municipal de Castanhal apresentou uma situação de violência doméstica, em que uma mulher recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal após ter sido agredida com golpes de faca pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento.

Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial responsável pelo inquérito representou pela prisão preventiva do investigado, que foi cumprida na quinta-feira, após diligências para capturar o investigado.

Inicialmente, as equipes se deslocam até o município de Inhangapi, onde seria o trabalho do investigado. Porém, ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que o alvo não estava mais exercendo suas atividades laborais naquele espaço.

A equipe então continuou as diligências, deslocando-se até o município de Terra Alta, onde o suspeito tem familiares. O veículo do investigado foi identificado, junto da casa onde ele estava. O suspeito foi localizado e recebeu voz de prisão.

O preso foi conduzido para a unidade policial para adoção das medidas legais cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça.