Polícia

Polícia

Motociclista morre ao passar por buraco em pista de São Geraldo do Araguaia

Tudo ocorreu na noite de quinta-feira (12), na Vicinal Coqueiro

O Liberal
fonte

Motociclista morre o passar por buraco em pista de São Geraldo do Araguaia. (Foto: Correio de Carajás)

Um motociclista identificado como Jobson Coelho dos Santos, de 32 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na zona rural de São Geraldo do Araguaia, sudeste do Pará. Tudo ocorreu na noite de quinta-feira (12), na Vicinal Coqueiro, região da Vila Fortaleza. Segundo as informações iniciais, a vítima era natural de Xambioá, no Tocantins.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, o acidente ocorreu por volta de 18h30. Uma viatura da Delegacia de Polícia Civil do município foi comunicada sobre o acidente e esteve no local. As pessoas relataram que o motociclista trafegava pela via quando atingiu um buraco. Com o impacto, ele perdeu o controle do veículo, desequilibrou-se e caiu. O veículo caiu sobre ele, causando vários ferimentos.

O motociclista não resistiu às lesões e morreu ainda no local, antes da chegada de uma ambulância. Familiares de Jobson estiveram na via e realizaram o reconhecimento do corpo. Uma equipe da Polícia Militar realizou o isolamento da área. Peritos da Polícia Científica de Marabá também foram acionados para a realização de perícia no local e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi classificado inicialmente como morte acidental e deverá ser apurado pelas autoridades de trânsito para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Palavras-chave

Acidente com morte

acidentes de trânsito
Polícia
.
