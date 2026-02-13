Corpo de homem é encontrado nas proximidades da praia do Sai de Baixo, em Terra Santa

O corpo de um homem identificado como Diego Paiva Cunha foi localizado na manhã desta sexta-feira (13) em uma área próxima à praia do Sai de Baixo, no município de Terra Santa, no oeste do Pará. A vítima estava com o rosto desfigurado. As causas da morte serão investigadas pela Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Civil, durante a forte chuva que caiu na região, pessoas da área encontraram a vítima e comunicaram à Polícia Militar. Ao chegarem ao ponto indicado, os agentes avistaram somente a mão do homem para fora da água, pois o corpo estava submerso em um trecho raso da praia. Os agentes realizaram o isolamento até a chegada da Polícia Civil, que iniciou os procedimentos investigativos. Equipes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), da Guarda Municipal e da Defesa Civil também estiveram na área, prestando apoio e auxiliando na organização da ocorrência.

Conforme as autoridades policiais, a causa da morte ainda não pôde ser definida. Diego estava somente com um calção de moletom preto. As investigações continuarão para que possam ser esclarecidas as circunstâncias do caso. O corpo foi retirado do local por profissionais do Hospital Municipal de Terra Santa. A PC aguarda o resultado dos exames periciais, que deverão indicar a causa da morte e contribuir para o andamento das investigações.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.