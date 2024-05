Corpo de homem é encontrado em área de mangue no Distrito Industrial de Ananindeua, neste domingo

O corpo de homem foi encontrado, no final da manhã deste domingo (19), em uma área de mangue, no Distrito Industrial do Município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). O cadáver apresenta sinais de violência. Até agora, não se obteve a identificação da vítima.

Por volta das 11 horas, o fato foi comunicado por moradores ao Centro Integrado de Operações (Ciop). De imediato, uma guarnição de policiais do 29º Batalhão da Polícia Militar (29º BPM) seguiu para a ocorrência e ainda se encontra em operação no local.

Como a princípio se tratava de um possível afogamento, foi acionado o Corpo de Bombeiros para comparecer ao local do fato, área essa de difícil acesso. No entanto, foram verificadas marcas de violência no corpo encontrado perto de um igarapé, e, então, foi acionada uma equipe da Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil. Técnicos da perícia e remoção da Polícia Científica atuam no local.

A reportagem Integrada do Grupo Liberal levanta mais informações sobre esse caso.