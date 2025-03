Vídeo mostra momento do nascimento de filhotes de arara-azul nascem em São Paulo

O Zoológico de São Paulo celebrou o nascimento de dois novos filhotes da arara-azul-de-lear, uma espécie que integra o Programa de Conservação do Zoo. Os filhotes, fruto da união das araras Maria Clara e Francisco, nasceram nos dias 17 e 20 de fevereiro. A chegada das aves será comemorada no próximo domingo, 16 de março, data que marca o 67º aniversário do Zoológico.

O recinto especial dedicado à arara-azul-de-lear está localizado no Bosque da Conservação e é aberto ao público. A reprodução bem-sucedida da espécie no Zoo de São Paulo reforça o papel pioneiro da instituição, que em 2015 foi a primeira no Brasil a obter êxito na reprodução dessa ave ameaçada de extinção.

Nascimento da Ave (Divulgação/Zoo SP)

De acordo com um censo populacional realizado em 2024, pelo Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara-Azul-de-Lear, em parceria com o ICMBio e outras instituições, a população da espécie na natureza apresentou um crescimento significativo. O nascimento dos filhotes no zoológico é um marco importante para a preservação da arara-azul-de-lear.

VEJA MAIS

A bióloga chefe do setor de aves do Zoo, Fernanda Vaz Guida, destacou a complexidade do comportamento reprodutivo das aves. “Para que haja a formação de novos casais da espécie, é necessário criar um ambiente que favoreça a intimidade entre as aves. O sucesso reprodutivo sempre nos traz alegria, especialmente diante dos desafios envolvidos na formação de casais de aves”, explicou.

Filhotes logo após o nascimento (Divulgação/Zoo SP)

O sexo dos filhotes ainda é desconhecido e será determinado por meio de um exame de DNA quando as primeiras penas começarem a aparecer. A nova geração de araras-azuis-de-lear reforça o compromisso do Zoológico de São Paulo com a preservação da biodiversidade e a conservação das espécies ameaçadas.

Arara-azul-de-lear no Zoo de SP

A arara-azul-de-lear esteve à beira da extinção nos anos 90, principalmente devido ao tráfico de animais silvestres. Em 2019, um censo populacional revelou que apenas dois exemplares foram identificados na região do Boqueirão da Onça, na Bahia. No entanto, em 2022, o número subiu para 2.273, e em 2024, chegou a 2.548.

Até novembro do ano passado, o Zoológico de São Paulo registrou o nascimento de 19 indivíduos da espécie, conforme informou a bióloga Fernanda Guiza. Além disso, cinco aves foram reintroduzidas em seu habitat natural. O recinto da arara-azul-de-lear está localizado próximo ao espaço da ararinha-azul, inaugurado em novembro.

“Graças ao cuidado sob supervisão humana, ao trabalho de pesquisadores, zoológicos e criadores, conseguimos preservar diversas espécies que, infelizmente, correm risco de extinção no Brasil”, afirmou Fernanda.

São Paulo também teve nascimento de primeira ursa polar da América Latina

Nur é a primeira ursa polar brasileira, e nasceu no Aquário de São Paulo e foi apresentada ao público no final de fevereiro. A ursa é filha de Aurora com Peregrino, dois ursos polares nascidos na Rússia, que vivem há mais de 10 anos na capital paulista. Nas imagens divulgadas pelo Aquário, Nur aparece andando pela área onde ficam os ursos polares.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de oliberal.com