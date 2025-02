Primeira ursa polar da América Latina é apresentada ao público; saiba como visitar

A primeira ursa polar brasileira, que nasceu no Aquário de São Paulo, foi apresentada ao público na última quinta-feira (27). Nur é filha de Aurora com Peregrino, dois ursos polares nascidos na Rússia, que vivem há mais de 10 anos na capital paulista.

Nas imagens divulgadas pelo Aquário, Nur aparece andando pela área onde ficam os ursos polares. Veja:

Nur veio ao mundo em 17 de novembro de 2024 e é a primeira da espécie a nascer na América Latina. Os responsáveis pelo Aquário tiveram todo o cuidado de colocar a ursinha em uma espécie de toca artificial ao lado de Aurora durante o nascimento.

O nascimento da filhote foi registrado por câmeras que ficam na área dos animais no aquário. No vídeo divulgado pela instituição é possível ver o animal nascendo. Após o parto, a mãe lambe e depois coloca a ursinha no seu corpo, provavelmente para aquecê-la.

Os veterinários do Aquário explicaram que o primeiro ano de vida de um urso polar, especialmente as primeiras horas, são um período crítico para a sobrevivência. Por conta da fragilidade, os filhotes precisam de atenção 24 horas e também monitoramento diário para intervenção, caso exista algum problema.

Primeira usar polar nascida no Brasil é apresentada ao público em SP Nur com a mãe, Aurora. — Foto: Divulgação/ Aquário de SP

Segundo os veterinários, a suspeita da gravidez de Aurora surgiu após a equipe perceber mudanças no comportamento da ursa. Ela começou a passar mais tempo na toca, ficou mais cansada e reduziu a interação com Peregrino. Os médicos também afirmaram que manter o macho por perto seria um fator de estresse.

"A separação entre a fêmea e o macho, no contexto da reprodução de ursos polares, é um comportamento crucial e natural. Na natureza, os ursos polares são animais solitários, com exceção do período de acasalamento. Após a cópula, o macho não desempenha nenhum papel nos cuidados com a prole. A fêmea, por sua vez, afasta-se dos machos, buscando um local seguro para construir sua toca e dar à luz", afirmou o Aquário.

Vida no aquário

Especialistas do Aquário de São Paulo explicam que tanto Aurora, como Peregrino e, agora, a filhote Nur, não conseguem viver em vida livre.

Aurora ainda chegou a ter vivências externas, mas sua mãe foi morta por caçadores quando a ursa ainda era filhote e, infelizmente, ela não conseguiu aprender o suficiente para sobreviver em um cenário de vida livre. Por isso, foi resgatada e levada posteriormente ao Brasil, onde mora até hoje.

Peregrino já nasceu em zoológico e também não tem os conhecimentos necessários para conseguir sobreviver em vida livre.

Por já ter nascido no zoológico, Nur também não conseguiria aprender, sem a vivência do pai ou mãe, a sobreviver em vida livre e, por isso, será mantida no local.

O nascimento de Nur, além de ser um marco histórico, é muito importante para a preservação da espécie que está ameaçada de extinção.

O nascimento de Nur, além de ser um marco histórico, é muito importante para a preservação da espécie que está ameaçada de extinção.