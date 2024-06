Vídeo de pandas comendo como humanos viraliza e diverte a web

Um vídeo mostrando um encontro de quatro pandas sentados ao redor de uma mesa voltou a viralizar na internet. Nas imagens, é possível ver que eles ficam à vontade comendo frutas e vegetais em espetos de bambu.

A gravação foi feita em abril deste ano no Chongqing Zoo, na China, onde os ursos aparecem sentados em cadeiras, enquanto comem com as duas patas dianteiras.

O urso panda pertence à ordem carnivora, no entanto, a maior parte de sua alimentação é de origem vegetal, alimentando-se quase exclusivamente de folhas de bambu.

