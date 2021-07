Pandas gigantes não são mais classificados como animais ameaçados de extinção

Desde 1950, os pandas são utilizados como símbolo da diplomacia internacional da China. Durante muitos anos, esses animais integravam a lista de espécies ameaçadas de extinção, mas atualmente, segundo as autoridades chinesas, a sua classificação foi alterada, porém ainda são considerados vulneráveis. As informações são do G1

Em 2016, o país asiático contestou a decisão da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês) de ter removido o animal da lista, a justificativa foi que a alteração poderia induzir as pessoas a acreditar que os esforços de preservação poderiam ser relaxados.

Neste ano, a mudança aconteceu devido ao número de pandas na natureza, hoje em dia, são 1,8 mil animais. Segundo especialistas, esse resultado só foi obtido por conta dos esforços de conservação de longo prazo e expansão dos habitats da espécie.

A classificação "reflete a melhoria das condições de vida e os esforços da China em manter seus habitats integrados", afirmou em entrevista coletiva Cui Shuhong, chefe do Ministério de Ecologia e Meio Ambiente e do Departamento de Conservação da Natureza e Ecologia.

Os usuários das redes sociais chinesas ficaram maravilhados com a notícia, dizendo que é "prova" de que os esforços de conservação valem a pena.

"Este é o resultado de anos de trabalho árduo. Parabéns a todos os conservacionistas", escreveu uma pessoa na plataforma Weibo.

Esta é a primeira vez que a espécie sofre essa mudança na lista ambiental chinesa de espécies ameaçadas de extinção, que utiliza padrões semelhantes aos da IUCN, com sede na Suíça.

O sucesso, segundo especialista, se deve em grande parte aos esforços chineses para recriar e repovoar as florestas de bambu. O bambu representa cerca de 99% da alimentação dos pandas — sem ele, é provável que morram de fome.

É importante ressaltar que os zoológicos também têm tentado aumentar o número de pandas por meio de métodos de reprodução em cativeiro.