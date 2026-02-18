Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Projeto de lei propõe porte de arma para pessoas trans

Proposta altera Estatuto do Desarmamento e considera autodeclaração de gênero

Hannah Franco
fonte

PL propõe garantir porte de arma a pessoas trans no país. (Foto: Instagram @paulobilynskyj)

Um deputado federal integrante da Frente Parlamentar da Segurança Pública, conhecida como Bancada da Bala, protocolou um projeto de lei que autoriza o porte de arma de fogo para pessoas trans no Brasil. A proposta altera o Estatuto do Desarmamento para incluir uma regra específica sobre o tema e prevê que a autodeclaração de identidade de gênero seja suficiente para enquadramento na norma.

O autor do texto é o deputado Paulo Bilynskyj. Pelo Projeto de Lei 422/2026, homens e mulheres trans poderão solicitar o porte de arma com base na autodeclaração. Na justificativa, o parlamentar afirma que a iniciativa busca responder aos altos índices de violência contra essa população no país.

VEJA MAIS

image Mulher trans é atacada a golpes de facão pelo companheiro em Itaituba, no Pará
Vítima foi encontrada com diversos cortes pelo corpo e socorrida pelos bombeiros

image Homem é preso por estupro de vulnerável e maus-tratos contra mulher trans em Ananindeua
Após a denúncia, a vítima foi retirada do ambiente familiar e submetida a exames periciais, que constataram lesões corporais e indícios compatíveis com a prática de atos libidinosos

Segundo o deputado, levantamentos especializados indicam que o Brasil figura entre os países com maior número de assassinatos de pessoas trans e travestis, o que, para ele, evidencia falhas na proteção oferecida pelo Estado. Ele argumenta ainda que a proposta se fundamenta nos princípios constitucionais da dignidade, igualdade e liberdade individual.

Críticas à proposta

image Deputada Erika Hilton é líder do Psol na Câmara (Foto: Reprodução/Psol na Câmara)

A deputada federal Erika Hilton criticou a iniciativa e classificou o projeto como “esdrúxulo”. Segundo ela, o debate sobre a população trans deveria priorizar políticas públicas de proteção, ampliação de direitos e garantia de cidadania, e não a ampliação do acesso a armas de fogo. As informações são do Metrópoles.

Erika também questionou a atuação do parlamentar, que integra a bancada da bala, defendendo que o enfrentamento à violência contra pessoas trans deve ocorrer por meio de ações estruturais do Estado.

O projeto ainda será analisado pelas comissões da Câmara dos Deputados antes de seguir para votação no plenário.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

deputado Paulo Bilynskyj

Erika Hilton

porte de armas
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

CRIME DE RACISMO

Argentina é presa após gesto racista contra funcionários de bar no Rio de Janeiro

Em janeiro deste ano, a jovem foi filmada fazendo gestos de macaco contra alguns homens no Brasil

06.02.26 17h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

PROPOSTA

Projeto de lei propõe porte de arma para pessoas trans

Proposta altera Estatuto do Desarmamento e considera autodeclaração de gênero

18.02.26 8h37

BEIJO QUÁDRUPLO?

Foto de Ancelotti beijando 3 mulheres ao mesmo tempo no carnaval viraliza; veja se é fato ou fake!

Nos últimos dias, o técnico da seleção brasileira já foi visto curtindo o carnaval na Bahia e no Rio de Janeiro

16.02.26 15h51

BRASIL

Mulher de 23 anos é encontrada morta em casa; marido não sabe explicar o que aconteceu

A vítima estava com marcas de violência. A Polícia Civil foi acionada nessa terça-feira (17)

17.02.26 20h26

BRASIL

Adolescente de 15 anos é vítima de estupro coletivo em casa de amiga

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente relatou que foi convidada pela amiga, por meio das redes sociais, para ir até a residência dela

16.02.26 9h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda