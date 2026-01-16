Capa Jornal Amazônia
Homem é preso por estupro de vulnerável e maus-tratos contra mulher trans em Ananindeua

Após a denúncia, a vítima foi retirada do ambiente familiar e submetida a exames periciais, que constataram lesões corporais e indícios compatíveis com a prática de atos libidinosos

O Liberal
fonte

Homem é preso por estupro de vulnerável e maus-tratos contra mulher trans em Ananindeua. (Divulgação/ PC)

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência (DPPcD), deflagrou a operação “Perfídia”, que resultou no cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e maus-tratos. A ação ocorreu na quinta-feira (15), no município de Ananindeua.

A vítima é irmã do suspeito. Trata-se de uma mulher trans, acamada em razão de sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A denúncia foi feita por outra irmã da vítima, que reside fora do estado e, ao retornar para as festas de fim de ano, conseguiu se comunicar com a mulher por meio de gestos e escritos simples. Durante a conversa, a irmã tomou conhecimento de que o investigado vinha submetendo a vítima a maus-tratos e a práticas libidinosas, aproveitando-se de sua incapacidade de resistência. Diante dos relatos, a denunciante procurou imediatamente as autoridades.

O delegado, Janilson Gomes, titular da Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência, comentou o caso. “A vítima permanecia sob os cuidados de uma cuidadora durante o período da manhã, enquanto o investigado era responsável por assisti-la à noite e nos finais de semana, momentos em que os crimes teriam ocorrido”.

“Em depoimento, a cuidadora confirmou já ter presenciado agressões verbais, incluindo ofensas de cunho transfóbico, além de maus-tratos, razão pela qual incentivou a vítima a relatar os fatos à irmã”, destacou o delegado Janilson Gomes.

A equipe policial também teve acesso a vídeos nos quais a vítima, por meio de gestos e escritos simples, relatava sentir medo de permanecer sozinha com o suspeito, especialmente, durante momentos de cuidados pessoais. Após a denúncia, a vítima foi retirada do ambiente familiar e submetida a exames periciais, que constataram lesões corporais e indícios compatíveis com a prática de atos libidinosos.

Diante dos elementos reunidos, foi decretada a prisão preventiva do investigado, que foi localizado, detido e conduzido à unidade policial para os procedimentos legais, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Palavras-chave

Homem é preso por estupro de vulnerável e maus-tratos contra mulher trans em Ananindeua
Polícia
.
