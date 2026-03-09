Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é preso após ser flagrado com pedras de crack em Santarém

A ação ocorreu na noite de domingo (8), no bairro São José Operário

O Liberal
fonte

Homem é preso após ser flagrado com pedras de crack em Santarém. (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso após ser flagrado com pedras de crack no bairro São José Operário, em Santarém, no oeste do estado. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (8), durante patrulhamento de equipes do 35º Batalhão da Polícia Militar. Um segundo suspeito que estaria no local para comprar os entorpecentes também foi detido.

De acordo com a polícia, o suspeito já era conhecido na região pela comercialização de entorpecentes e também responde por tráfico de drogas. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele porções de crack e dinheiro trocado. Ao realizarem buscas na residência do suspeito, também foram apreendidos uma balança de precisão e aparelhos celulares.

O homem preso foi encaminhado, junto com o material apreendido, para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém. Ao chegar à delegacia, ele teria negado ser o dono das porções de crack.

Após os procedimentos, o jovem informou ser usuário e relatou que estava no local para adquirir drogas quando a polícia chegou. Ele foi ouvido na condição de testemunha e liberado em seguida. Já o suspeito preso deve passar por audiência de custódia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

