Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente das duas bisnetas no Marajó

Um idoso de 73 anos foi detido pela Polícia Civil na manhã de domingo (8/3), em Muaná, no Marajó, suspeito de estupro de vulnerável contra duas meninas, uma de 11 e outra de 13 anos. De acordo com a PC, as vítimas são bisnetas do preso.

Conforme a PC, sempre que vinha do interior passar finais de semana na casa das vítimas, diferentes e repetidas vezes, o idoso abusava sexualmente das vítimas.

A PC informou que, além do relato claro e coeso das garotas, também foram ouvidas testemunhas. As vítimas foram encaminhadas para acompanhamento psicossocial.

Contra o suspeito, havia um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido pelos policiais civis. O suspeito permanece à disposição da Justiça para responder pelos dois crimes de estupro de vulnerável majorados, em continuidade delitiva.

Punição

A pena para o delito de estupro de vulnerável é de 10 a 18 anos de prisão e multa. A punição aumenta até 24 anos de reclusão se disso resulta lesão corporal de natureza grave.